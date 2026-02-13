Agencias

Venezolanos en EEUU acusan a Sheinbaum de "mentir" sobre deportaciones a México

Miami, 13 feb (EFE).- Venezolanos exiliados en Estados Unidos acusaron este viernes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de "mentir" sobre el rol de México en la recepción de migrantes deportados por el Gobierno estadounidense y las condiciones que afrontan en el país.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, aseveró en un pronunciamiento que "México ha recibido a miles de venezolanos deportados de territorio estadounidense en los últimos meses" bajo "acuerdos informales o coordinaciones humanitarias" sin garantías para los migrantes.

"Hemos constatado con profunda indignación que la mandataria mexicana incurre en mentiras flagrantes al negar o minimizar el rol de México como receptor de venezolanos deportados desde Estados Unidos, presentando al país como un destino 'humanitario' o de tránsito seguro, cuando la realidad es de abandono total", sostuvo.

Veppex denunció que Estados Unidos expulsa venezolanos a México, donde el Gobierno no les otorga ningún tipo de documento migratorio, como refugio, asilo, visa humanitaria, o permiso temporal de permanencia, lo que contrasta con las promesas de la presidenta de acoger a migrantes que deseen quedarse en el país.

Los venezolanos "quedan en condición irregular absoluta, sin acceso legal al trabajo, a la salud pública ni a movilidad interna segura", según la agrupación.

Aunque la presidenta también ha prometido ayudar a migrantes a retornar a sus países de origen, los exiliados venezolanos sostuvieron que sus compatriotas quedan "forzados a salir por su cuenta, exponiendo sus vidas en rutas extremadamente peligrosas", como cruzar México por tierra o en embarcaciones privadas.

Como ejemplo, citaron un accidente del martes pasado en el que una embarcación con 16 migrantes, en su mayoría venezolanos que habían quedado varados en México, naufragó en el Caribe panameño, donde murieron dos venezolanas y un colombiano.

Por ello, Veppex denunció que estas acciones y omisiones violan los principios de no devolución (non-refoulement) y protección a refugiados de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, de los que México es firmante.

"La presidenta Sheinbaum ha priorizado intereses políticos y migratorios con Estados Unidos por encima de la vida y la dignidad de miles de venezolanos que buscan salvación", manifestó.

La gobernante mexicana ha insistido desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, en enero de 2025, que no suscribirá un acuerdo para ser un "tercer país seguro" ni recibir migrantes de otras nacionalidades, pero ha afirmado que si llegan deportados de otros países habrá asistencia humanitaria. EFE

