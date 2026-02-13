Agencias

Trump: EEUU ha reconocido al Ejecutivo de Rodríguez como Gobierno oficial de Venezuela

Washington, 13 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha subrayado este viernes que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un "muy, muy buen trabajo".

"En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos", respondió Trump al ser preguntado hoy por periodistas sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

"Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente. Y la relación es sólida", añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exvicepresidenta chavista y asegurado que la Casa Blanca está supervisando a su Ejecutivo.

El republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", explicó Trump, refiriéndose al rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

El secretario de Energía, Chris Wright, realizó esta semana una importante visita a Venezuela para reunirse con Rodríguez y hoy mismo el Departamento del Tesoro aprobó nuevas licencias que relajan aún más las restricciones existentes para que petroleras no venezolanas operen en el país caribeño. EFE

