Temas del día de EFE News Latino del viernes 13 de febrero de 2026

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional encargado de inmigración en EE.UU. y parte fundamental de la estrategia fronteriza del Gobierno de Donald Trump parece abocado a un cierre parcial a partir de la medianoche ante la negativa demócrata a extender su financiación tras la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis en operativos migratorios.

EEUU CUBA

Miami - Cubanos en Miami aceleran los envíos de comida, medicinas e insumos básicos a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir, pero expresan a EFE su apoyo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleve la restricciones con tal de que "caiga el régimen".

EEUU ESPACIO

Miami - La NASA lanzó este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

MODA NUEVA YORK

Nueva York - La marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción, presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU MÚSICA.- El nuevo sencillo del álbum 'LUX' de la española Rosalía, la versión cumbia de Thalía de un éxito de la música disco de los 70 y un dueto de Maluma con el fallecido Yeison Jiménez destacan en los estrenos semanales de la música en español.

Washington.- EEUU INFLACIÓN.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se moderó en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana alcista impulsada por el Dow Jones, que superó por primera vez la barrera simbólica de los 50.000 puntos, aunque el hito estuvo acompañado de cautela ante las dudas sobre la fortaleza del empleo a largo plazo y el rumbo de la política monetaria.

