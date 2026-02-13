Agencias

Sheinbaum saluda la elección presidencial de António José Seguro en Portugal

Guardar

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saludó este viernes el triunfo de António José Seguro en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Portugal, y ratificó la disposición de fortalecer los puentes de diálogo entre ambos países.

"México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal. Reconocemos la voluntad expresada en las urnas; ratificamos la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a nuestros pueblos", escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

El exministro socialista António José Seguro ganó el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Seguro obtuvo el 66,14 % de los sufragios frente al 33,86 % de Ventura.

Con estos resultados, Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba el mandato del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El colombiano Simón Mesa llega a los Goya con 'Un poeta' "disfrutando del proceso"

Infobae

Presidente interino de Perú es invitado a la cumbre de Trump con líderes de Latinoamérica

Infobae

TikTok lanza un 'feed' local para descubrir contenidos próximos a tu ubicación

La popular plataforma de videos incorpora una opción dirigida únicamente a adultos con cuentas públicas que permitirá explorar recomendaciones personalizadas sobre restaurantes, tiendas, actividades y experiencias basadas en el área geográfica donde se utiliza la aplicación

TikTok lanza un 'feed' local

Mujica y Vázquez no aparecen en los archivos de Epstein por haberse reunido con él

Infobae

El Kremlin no quiere una escalada con EE.UU. por los suministros de petróleo ruso a Cuba

Infobae