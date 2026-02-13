Agencias

Robert F. Kennedy Jr. admite haber consumido cocaína en el pasado

Guardar

Washington, 12 feb (EFE).- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció en un podcast este jueves que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso inhalándola desde los asientos de inodoro.

La confesión se produjo en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

Durante la entrevista, Kennedy relató que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de COVID‑19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

"No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína desde los asientos de los inodoros", dijo, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.

El actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de "aprendizaje". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Nicaragua exportó 11.000 animales exóticos en enero, incluidas ranas verdes de ojos rojos

Infobae

Volvo anuncia inversiones por 480 millones de dólares en Brasil en tres años

Infobae

Miranda! y una Rosalinda Galán "fuerte como la hiedra", a la final de Benidorm Fest 2026

Infobae

Venezuela y EE.UU. establecen una asociación en materia energética a largo plazo

Infobae

Juez del Supremo brasileño deja el caso de corrupción de banco liquidado tras ser citado

Infobae