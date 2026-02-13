RDC acepta la propuesta de Angola para otro alto el fuego con el M23 desde el 18 de febrero

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han anunciado este viernes que aceptan la nueva propuesta de alto el fuego presentada por Angola, que arrancaría el 18 de febrero, como un paso para lograr un cese "efectivo, controlado y duradero" de las hostilidades con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Así, la Presidencia congoleña ha dicho que "toma nota" de la iniciativa del presidente de Angola, Joao Lourenço, "en favor de un retorno duradero a la paz y la estabilidad en la región de los Grandes Lagos", al tiempo que ha confirmado que acepta la propuesta "en un espíritu de responsabilidad, apaciguamiento y búsqueda de la solución pacífica al conflicto".

"Este alto el fuego se enmarca en el mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego firmado el 14 de octubre de 2025 en Doha, cuyo objetivo es garantizar un cese de hostilidades efectivo, controlado y duradero mediante un sistema estructurado de supervisión y seguimiento de incidentes", ha explicado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "implica una congelación estricta e inmediata de las posiciones, la detención de todos los refuerzos militares, el cese de todas las rotaciones o reabastecimiento ofensivo, la prohibición de todo intento de modificar el 'statu quo' sobre el terreno y el fin de todo apoyo exterior a los grupos armados que apoyan en el territorio nacional".

"Supone además la protección efectiva a las poblaciones civiles y el respeto del Derecho Internacional Humanitario", ha sostenido, antes de apuntar que "toda consolidación unilateral de posiciones militares o cualquier acción destinada a alterar el equilibrio sobre el terreno durante el período de alto el fuego comprometería gravemente la credibilidad del proceso y debilitaría sus perspectivas".

"RDC sigue comprometido con un retorno duradero a la paz, dentro del estricto respeto de su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos", ha remachado la Presidencia congoleña, sin que el M23 se haya pronunciado por ahora sobre la propuesta de Lourenço, presentada durante la jornada del jueves.

El mandatario angoleño lleva meses jugando un papel de mediación para intentar lograr un acuerdo de paz definitivo entre RDC y el M23, apoyado por Ruanda. A principios de febrero, las partes alcanzaron en Qatar un acuerdo para fijar un mecanismo de monitorización del alto el fuego en vigor, que incluirá el despliegue de una misión de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) en la ciudad de Uvira.

El M23 anunció el pasado 18 de enero la retirada de todas sus fuerzas de Uvira, ciudad que tomó el año pasado para después anunciar en un primer momento su retirada como gesto de buena fe hacia las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en el este del país, si bien desde entonces ha acusado al Ejército de cometer abusos en la localidad.

El grupo rebelde se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.