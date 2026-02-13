Neil Patrick Harris evita la política en la Berlinale: "me interesan las cosas apolíticas"

Berlín, 13 feb (EFE).- El actor estadounidense Neil Patrick Harris se mostró hoy sorprendido en la Berlinale por la cantidad de preguntas políticas que le dirigían los periodistas durante una rueda de prensa y aseguró que tiene sus propias opiniones pero que en realidad le interesan "las cosas apolíticas".

Harris, junto a la actriz británica Bella Ramsey, participaba en el Festival de Berlín en la presentación del filme 'Sunny Dancer', que participa en la sección Generation 14plus, dirigida al público juvenil.

Y se encontró con preguntas políticas en las que no quiso ahondar. Tanto él como el director del filme, el británico Georges Jacques, fueron cuestionados sobre si, en estos momentos, las películas deberían ser políticas y si el cine puede combatir el fascismo.

"Creo que vivimos en un mundo extrañamente algorítmico y dividido ahora mismo, así que como artistas, siempre me interesa hacer cosas mejor apolíticas. Porque todos, como humanos, queremos conectar de alguna manera", comenzó el protagonista de la serie 'How I Met Your Mother' ('Cómo conocí a vuestra madre').

Tanto el actor como el director rechazaron calificar de política una película sobre un campamento de verano para jóvenes que han pasado por un cáncer.

Algo que llevó a otra periodista a señalar que es una película política porque habla de jóvenes que han tenido acceso a la sanidad, algo que no está garantizado para todos los estadounidenses.

"¡Guau!. Aunque tengo mis propias opiniones políticas, creo que como intérprete, especialmente en este tipo de películas, intento ser lo más inclusivo posible", dijo Harris, que agregó que nunca leyó el guion "como una declaración política, era mucho más sobre críos creciendo".

Mientras que Jacques afirmó que "a veces, lo más rebelde que puedes hacer es ser optimista. Y queríamos hacer una película sobre la alegría", aunque trate sobre el cáncer.

Una de las jóvenes que ha pasado un cáncer es Ivy, a la que interpreta Ramsey, que se dio a conocer en 'Game of Thrones' ('Juego de tronos').

Para Ramsey, el rodaje de 'Sunny Dancer', aunque su personaje le aterrorizaba porque era el más expuesto y vulnerable que ha hecho hasta ahora, fueron "las mejores y más divertidas seis semanas".

"Es la mejor experiencia que he tenido en mi carrera hasta ahora". Tanto que aseguró que le ha inspirado para plantearse dirigir en un futuro.