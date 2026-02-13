Macron pide inhabilitar a los cargos públicos condenados por antisemitismo

París, 13 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este viernes una pena de "inhabilitación obligatoria" para todos los cargos públicos del país que sean condenados por "actos o declaraciones antisemitas, racistas o discriminatorias".

"Demasiado a menudo las penas pronunciadas contra los autores de delitos y crímenes antisemitas parecen minúsculas", dijo Macron durante el acto de homenaje a Ilan Halimi, joven judío secuestrado y torturado hasta la muerte hace exactamente 20 años.

El presidente alertó contra el arraigo de los actos antisemitas y aseguró que son más graves cuando son cometidos por cargos públicos, porque los políticos, dijo, "deben ser centinelas de la República".

Aseguró que pedirá al Gobierno que lleve al Parlamento un endurecimiento de las sanciones contra este tipo de actos y ahí debería incluirse la pena automática de inhabilitación para los cargos públicos.

Macron aprovechó el homenaje a Halimi para hacer este anuncio después de que los actos antisemitas crecieran de forma exponencial en Francia tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza.

Para el presidente, es ahora la extrema izquierda la que "utiliza la máscara del antisionismo" para atacar a los judíos como en el pasado lo hizo la extrema derecha.

Tras su discurso, un roble fue plantado en los jardines del Elíseo en memoria del joven asesinado en 2006, un símbolo fuerte, porque numerosos árboles sembrados en su honor en diferentes puntos del país han sido vandalizados. EFE