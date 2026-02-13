Los demócratas desembarcan en Múnich para contrarrestar al Gobierno de Trump

Washington, 13 feb (EFE).- Las caras más prominentes del Partido Demócrata de Estados Unidos y posibles candidatos en las presidenciales de 2028 han desembarcado en la Conferencia de Seguridad de Múnich en un intento de hacer de contrapeso al mensaje del Gobierno de Donald Trump, cada vez más alejado de sus aliados europeos.

El gobernador de California, Gavin Newsom; la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer; y el senador Rubén Gallego figuran en la lista de oradores de este prestigioso foro, que reúne cada año a líderes de todo el mundo en la capital bávara.

Trump está representado por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien el jueves antes de volar hacia Alemania advirtió que el mundo que conocíamos ya no existe y que los países deben adaptarse a la nueva realidad geopolítica.

Los demócratas quieren trasladar el mensaje de que respaldan sin fisuras la alianza entre Estados Unidos y los países europeos, dañada por la guerra arancelaria de Trump, sus presiones por el gasto en defensa de la OTAN y sus amenazas a la soberanía de Groenlandia.

También rechazan la renovada Doctrina Monroe de Trump, quien ha revivido esa política del siglo XIX por la cual Washington debe controlar a Latinoamérica y que se reflejó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el tutelaje ejercido sobre el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez.

Ocasio-Cortez, del ala más izquierdista del partido, reivindicó este viernes durante el foro que se necesita una "política centrada en la clase trabajadora" tras asegurar que el intervencionismo exterior y los acuerdos de libre comercio han sido dañinos para los más desfavorecidos.

"Hay un reconocimiento creciente de que necesitamos políticas centradas en la clase trabajadora si queremos tener éxito y evitar los flagelos del autoritarismo", dijo en velada referencia a Trump.

Por su parte, Newsom aprovechó su presencia en Múnich para subrayar su compromiso en la lucha contra el cambio climático después de que Trump relajara las restricciones a los gases de efecto invernadero.

"Quiero ser claro: la Administración de Trump es temporal. El compromiso de California no. Él se irá dentro de tres años. Nuestro objetivo de aplacar el cambio climático permanecerá", afirmó.

El mes pasado, Newsom ya utilizó su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) para mantener un pulso político con Trump al presentarse ante las élites globales como un modelo alternativo frente a lo que considera el aislamiento y la deriva autoritaria de la Casa Blanca.

Los demócratas, que actualmente carecen de poder político a nivel federal, tienen la vista puesta en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso y serán determinantes para la segunda mitad del último mandato de Trump. EFE