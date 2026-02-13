Agencias

La Bolsa española baja el 1,25 % en su cuarta jornada de caídas

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- La Bolsa española perdió este viernes el 1,25 % y cerró por debajo de los 17.700 puntos, lastrada por el sector bancario y las siderúrgicas, en una jornada en la que se ha conocido que la inflación estadounidense se moderó hasta el 2,4 % interanual en enero.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, que encadena cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, retrocedió 224,5 puntos, ese 1,25 %, y terminó en 17.672,4 puntos.

En el cómputo semanal, la Bolsa española ha bajado el 1,51 % en su peor semana en casi tres meses, aunque en lo que va de año avanza el 2,11 %.

El selectivo español abría este viernes con dudas, lastrado por los retrocesos de la víspera en Wall Street, derivados del temor al impacto negativo del avance de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de los negocios, y conseguía incluso entrar en terreno positivo, pero hacia el mediodía se daba la vuelta y mantuvo ese tono negativo hasta el cierre.

De los grandes valores, la petrolera Repsol avanzó el 1,89 %, el tercer mayor ascenso de la tabla, y la energética Iberdrola subió el 0,25 %. Por el contrario, el BBVA cedió el 3,44 %, la tercera mayor caída; el Banco Santander, el 2,56 %; Telefónica, el 0,94 %; y la multinacional textil Inditex, el 0,7 %. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Microsoft: Empresas en Latinoamérica ven alta amenaza cibernética y prevén que aumentará

Infobae

Albares: "Sánchez está en todas las reuniones en las que se decide el futuro de Europa"

Infobae

El grupo Safran construirá en Marruecos una planta de trenes de aterrizaje para Airbus

Infobae

Grossi ve posible un acuerdo de inspecciones con Irán, pero será "terriblemente difícil"

Infobae

El Gobierno de Milei denuncia por terrorismo a manifestantes contra reforma laboral

Infobae