Kallas alerta de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona" porque "hay países por encima de la ley"

La intervención de la diplomática europea Kaja Kallas durante la Conferencia de Seguridad de Múnich incluyó una crítica directa al desequilibrio en la toma de decisiones globales, mencionando que el sistema actual del Consejo de Seguridad de la ONU concede privilegios a ciertos estados y obstaculiza la igualdad entre países. Durante el encuentro, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior afirmó que esta estructura limita la rendición de cuentas y permite que países poderosos se sitúen por encima del Derecho Internacional, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento y la legitimidad de dicho órgano en el escenario global. Según publicó el medio Europa Press, Kallas enfatizó la urgencia de emprender reformas en el sistema multilateral para garantizar que todos los Estados participen en igualdad de condiciones.

Durante la mesa redonda dedicada al debate sobre la reforma del orden internacional, celebrada en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Kallas señaló que “el Consejo de Seguridad no está funcionando como se suponía que debía hacerlo. Naciones Unidas no refleja el mundo tal como es actualmente”. La diplomática expresó que la ausencia de mecanismos eficaces de responsabilidad permite que ciertos países actúen sin atenerse a las normas, mientras que otros quedan sujetos a las consecuencias de ese desequilibrio. Europa Press detalló que Kallas abogó por utilizar la crisis global actual como una oportunidad para crear un sistema verdaderamente basado en normas y en la responsabilidad de todos los Estados.

Kallas explicó también que el diseño original del orden internacional surgió tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto diferente al actual. Según matizó la jefa de la diplomacia europea, las normas que nacieron en ese momento ya no responden a la complejidad ni al reparto de poder en el mundo contemporáneo. La existencia de miembros permanentes en el Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— con derecho a veto impide la adopción de sanciones contra esos mismos actores, incluso si no cumplen los principios de la Carta de la ONU, reiteró la diplomática durante su intervención, reportó Europa Press.

La política estonia ilustró el impacto de este déficit de responsabilidad al señalar que, en ocasiones, un solo país toma la decisión de iniciar una guerra contra otro, lo que deriva en la movilización de miles de soldados —hermanos, padres e hijos— para enfrentarse y matar a otras personas en situaciones equivalentes. En opinión de Kallas, resulta inaceptable que no haya mecanismos para exigir cuentas por decisiones que generan tantas víctimas, como recogió Europa Press. Este escenario, subrayó, demuestra la insuficiencia de las reglas internacionales actuales y la necesidad de cambios profundos en el sistema multilateral.

En su intervención, Kallas recordó que las capitales de los Estados miembros de la Unión Europea, tomadas individualmente, representan entidades pequeñas en el contexto global. Por este motivo, insistió en la importancia de construir un “orden basado en reglas” capaz de proteger los intereses de todos los países, especialmente los menos influyentes. Según Europa Press, la jefa de la diplomacia de la UE argumentó a favor de crear asociaciones internacionales sustentadas en el respeto a la dignidad de cada Estado y donde las voces de todos sean tenidas en cuenta.

Kallas sostuvo que el trato igualitario entre países ayudaría a reducir los riesgos de conflictos armados y de regímenes opresivos. La diplomática insistió en que la falta de equidad y la preeminencia de unos pocos Estados sobre el resto contribuyen al mantenimiento de situaciones injustas y potencialmente peligrosas para la paz global. La representante europea finalizó su intervención reiterando la importancia de impulsar reformas multilaterales “para que todos los países sean iguales” y subrayó que la prioridad debe centrarse en un sistema internacional donde las normas y la rendición de cuentas sean la base de la convivencia, según publicó Europa Press.