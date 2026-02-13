Agencias

José María Almoguera no ve el momento de firmar el divorcio: "(Estoy) loco de ganas"

Guardar

A punto de cumplirse dos años desde que anunciaron su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo aún no han firmado los papeles del divorcio. Y eso que, según confirman, los tienen más que redactados, pero parece que no terminan de ponerse de acuerdo en las cláusulas y cada que vez que la rúbrica está cerca, algo cambia. El caso es que ahora el tiempo se les podría echar encima a juzgar por los acontecimientos de confirmarse el nuevo proyecto laboral de la exnuera de Carmen Borrego.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Paola Olmedo podría convertirse en el flamante fichaje de la nueva edición de 'Supervivientes' que dará comienzo el próximo 5 de marzo. La manicurista sólo ha esbozado una sonrisa cuando se le ha preguntado al respecto, y se ha limitado a cerrar la puerta de su negocio al intentar conocer cómo está en la actualidad todo lo referente a la firma del divorcio.

El último en hablar ha sido el otro interesado. José María Almoguera se sentaba en la tarde de este viernes en 'El tiempo justo' donde ha dicho que el divorcio sigue sin firmar, aunque la demanda lleva redactada desde agosto. El problema es que las modificaciones no cesan: "No sé qué pasa, me gustaría saberlo, pero la razón de que no esté firmado no es algo mío". Minutos después, el hijo de Carmen Borrego explicaba en exclusiva a los micrófonos de Europa Press cómo está llevando esta situación. Pincha en el vídeo para ver las imágenes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cancelados una treintena de vuelos del Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento

Las compañías han notificado la suspensión de trayectos a causa de la fuerte borrasca que impacta a Catalunya, con ráfagas que superan los 90 km/h, mientras autoridades advierten que la situación persistirá al menos hasta la tarde

Cancelados una treintena de vuelos

Brasil convoca a seis campeones de la AmeriCup para los partidos con Venezuela y Colombia

Infobae

Siete detenidos por introducir hachís en Melilla lanzándolo por encima del vallado desde Marruecos

Las autoridades desarticularon una red que utilizaba menores para recoger paquetes lanzados desde Marruecos y transportarlos en patinetes o taxis a bases controladas por delincuentes, incautando droga, vehículos y dispositivos en Melilla durante la operación

Siete detenidos por introducir hachís

Organización paraguaya alerta de alta impunidad en casos de torturas durante la dictadura

Infobae

Gerson, el colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en un incendio en España

Infobae