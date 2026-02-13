Infografías del viernes 13 de febrero de 2026

EEUU MEDIOAMBIENTE - El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

EEUU INMIGRACION - El 28 % de los inmigrantes detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses en 2025 optaron por abandonar sus procesos frente a un juez y salir voluntariamente del país, lo que representa un número récord de los extranjeros que renuncian a luchar ante los juzgados.

EEUU SAN VALENTÍN - Con un 40 %, la falta de conexión entre personas es la principal causa del agotamiento en las citas en línea según Forbes. En promedio, las personas encuestadas afirman que pasan casi 51 minutos por día en aplicaciones de citas.

EEUU CANNABIS - El debate sobre la legalización de la marihuana en Estados Unidos se reaviva con un proyecto de ley que pretende legalizar el cultivo doméstico en Washington.

MEDICINA TECNOLOGÍA - El 73 % de los adultos estadounidenses afirma acudir a médicos u otros profesionales de la salud para hacer consultas, según la consultora Gallup. Un porcentaje menor recurre a fuentes informales y menos fiables. Una ligera mayoría (53 %) dice utilizar sitios web asociados con autoridades médicas.

BALONCESTO NBA - A sus 41 años y 44 días, Lebron James se convierte en el jugador más longevo en firmar dobles dígitos en tres apartados estadísticos de un mismo partido de la NBA.

MILÁN CORTINA 2026 - Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026. EFE

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com