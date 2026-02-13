Grossi alerta del creciente cuestionamiento de la no proliferación nuclear

Múnich (Alemania)/Viena, 13 feb (EFE).- El director general del OIEA, Rafael Grossi, alertó este viernes del creciente cuestionamiento del sistema internacional de no proliferación nuclear, que pese a sus "limitaciones" sigue siendo uno de los pocos elementos de "certeza" en un mundo cada vez más inestable.

El máximo responsable del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) hizo esa valoración durante un panel en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que mencionó las "vulnerabilidades" del Tratado de No Proliferación (TNP).

El diplomático argentino señaló que un aspecto novedoso es que las críticas al TNP llegan desde Estados que hasta ahora se han mantenido "en perfecta alineación" con las obligaciones del tratado.

Según Grossi, países "importantes" del Golfo Pérsico, de Asia y de "Asia menor", y también de Europa, sin citar ningún Estado concreto, han comenzado a plantear de forma pública si deben "revisar" su posición sobre las armas nucleares y la no proliferación.

El motivo, añadió, es que ciertos gobiernos consideran que la "contención" que han ejercido "durante medio siglo" podría no estar sirviendo a sus intereses nacionales en un nuevo entorno de incertidumbre geopolítica.

Para el jefe de la agencia nuclear de la ONU, esa inquietud abre una "posibilidad real" de que más países busquen capacidades atómicas, algo que calificó de "terrible" para la seguridad internacional.

Grossi señaló que, desde el punto de vista técnico, la proliferación es "perfectamente posible", y advirtió de los riesgos de que, mientras otros instrumentos de control de armas desaparecen, se pueda debilitar también el TNP, que aportó estabilidad durante el medio siglo que lleva en vigor.

El pasado marzo, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo en el Parlamento que Varsovia debía buscar las "capacidades más modernas", incluidas las "relacionadas con armas nucleares", en medio de la amenaza rusa y la incertidumbre sobre el compromiso de EE.UU. con la defensa europea.

Más recientemente, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, advirtió esta semana en una entrevista televisiva de que un Irán con armas nucleares alteraría "de forma dramática" el equilibrio regional y señaló que Ankara podría verse arrastrada a una carrera armamentística. EFE