Font propone una reforma estatutaria para "blindar" el modelo de propiedad del Barça

Barcelona, 13 feb (EFE).- El empresario Víctor Font, líder de la plataforma ‘Nosaltres’ y aspirante a la presidencia del FC Barcelona, se ha comprometido este viernes a realizar una reforma de los estatutos para "blindar" el modelo de propiedad del club y potenciar la participación de los socios.

El precandidato a las elecciones a la presidencia de la entidad azulgrana del próximo 15 de marzo ha presentado un ‘Pacto con el socio’ con cinco compromisos cuyo punto estrella es la obligación de celebrar un referéndum, que cuente con una alta participación de la masa social, en el hipotético caso de que un presidente quiera "vender" una parte del club.

Por ello, ‘Nosaltres’ propone que para modificar el modelo de propiedad participen dos terceras partes de los socios y que, de aprobarse, sea necesario el voto afirmativo de más de un 75% de los participantes.

"Queremos asegurarnos que por ley sea prácticamente imposible de ejecutar una reforma del modelo de propiedad", ha argumentado.

El acto, celebrado en la sede de la precandidatura ubicada en Barcelona, ha contado también con la participación de Jaume Guardiola, uno de los hombres fuertes del proyecto y expresidente de la comisión económica del club, quien ha denunciado algunos de los acuerdos que ha firmado la junta directiva de Joan Laporta en su último mandato.

La contratación de la turca Limak como constructora del Spotify Camp Nou, la comisión de 50 millones de euros que cobró Darren Dein para cerrar la mejora del acuerdo de patrocinio con Nike y cómo se vendieron los activos digitales y audiovisuales del club han sido tres de las cuestiones en las que ahondado Guardiola para argumentar "el cambio de rumbo" que precisa la entidad.

En este sentido, otra de las promesas que aparecen en el ‘Pacto con el socio’ de ‘Nosaltres’ hace referencia a la "transparencia total" de las operaciones que realice la entidad, con una modificación de los estatutos que obligue a crear "un portal de transparencia".

"Los trabajadores del Barça deben saber que en la mayoría de transacciones debe existir transparencia. Y en casos excepcionales en los que no sea posible hacer público el contrato, tienes mecanismos de control que pueden garantizar esa transparencia, como una comisión económica independiente que apruebe lo que se está proponiendo”, ha razonado Font.

La cabeza visible de ‘Nosaltres’ también ha prometido introducir a través de dicha reforma estatutaria mecanismos de control "reales", como comisiones y un síndico del socio independientes, "para que el Barça no sea de un presidente y sí de su gente".

Todo ello, según Font, sin olvidar una mayor participación de la masa social con la implementación del voto electrónico para elecciones, referéndums y consultas, a lo que se suma la organización de dos asambleas universales de socios anuales -ahora solo participan los compromisarios y solo se celebra una asamblea al año- con un formato más atractivo y participativo.

Y es que, según el empresario catalán, el último mandato ha sido "el peor de la historia" desde el punto de vista de la gestión social.

"El socio nunca se ha sentido tan lejos del club y ninguneado", ha dicho Font, una reflexión que liga con otro de los aspectos de su proyecto social que hace referencia al precio de los abonos del Spotify Camp Nou.

Por ello, la reforma estatutaria de ‘Nosaltres’ planteará que cualquier incremento de los pases anuales sean aprobados por la asamblea de socios.

De ganar las próximos comicios y no implementar los cinco puntos del ‘Pacto con el socio’ en un plazo de tres años, Font ha prometido que él y su junta directiva dimitirán y convocarán elecciones.