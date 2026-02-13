España registra 429 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 38% más de lo habitual

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 429 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto supone un 38% más de lo habitual: 310 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular excepto por una franja en el Cantábrico que va desde Asturias hasta Navarra y de un área reducida en el interior de Aragón. En este marco, AEMET destaca especialmente el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos.

En lo que respecta a los archipiélagos, las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal en la mayor parte del archipiélago canario, así como en Baleares. En cambio, se mantienen por debajo de los valores normales en el sur de las islas de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Durante el periodo entre el 4 y el 10 de febrero, el organismo estatal ha especificado que las precipitaciones fueron abundantes y generalizadas y afectaron a todo el territorio, aunque se registraron en menor medida en el levante peninsular y en ambos archipiélagos. Por zonas, las cantidades más significativas superaron los 100 mm en gran parte de Galicia, a lo largo de los sistemas Central e Ibérico, en la mitad norte de Extremadura, en el Pirineo oscense y en toda Andalucía.

En este sentido, AEMET ha remarcado las precipitaciones registradas en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde, en la zona de la sierra de Grazalema, se recogieron más de 1000 l/m2. Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales, el organismo estatal ha mencionado los 206 l/m2 en Ceuta, los 180 l/m2 en Vigo/Peinador, los 156 l/m2 en Pontevedra, los 150 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 121 l/m2 en el puerto de Navacerrada y los 109 l/m2 en Cáceres. Además, ha recordado que el día 11 se registraron precipitaciones en todo el territorio, con las excepciones del levante peninsular y ambos archipiélagos.