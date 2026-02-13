El superávit comercial de la zona euro se redujo en diciembre a 12.600 millones de euros

Bruselas, 16 ene (EFE).- El superávit de la eurozona en su comercio de bienes con el resto del mundo se redujo en diciembre pasado a 12.600 millones de euros, frente a los 13.900 millones anotados en el mismo mes de 2024, ha informado este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el superávit comercial en diciembre ascendió a 12.900 millones de euros frente a los 14.200 millones de euros del último mes de 2024.

En la eurozona, las primeras estimaciones mostraron unas exportaciones al resto del mundo en diciembre que ascendieron a 234.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,4 % en comparación con diciembre de 2024 (226.300 millones de euros).

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en 221.300 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,2 % en comparación con el mismo mes de 2024 (212.400 millones de euros).

De enero a diciembre de 2025, la zona del euro registró un superávit de 164.600 millones de euros frente a los 168.900 millones de euros registrados entre los mismos meses del año anterior.

Las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo aumentaron hasta los 2,937 billones de euros (un incremento del 2,4 % en comparación con enero-diciembre de 2024), y las importaciones aumentaron hasta los 2,773 billones (una subida del 2,7 %).

El comercio entre países de la zona del euro ascendió a 2,627 billones de euros de enero a diciembre, lo que supone un aumento del 2 % en comparación con enero-diciembre de 2024.

Por lo que respecta a la UE, las exportaciones al resto del mundo se situaron en los 214.800 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,2 % en comparación con diciembre de 2024 (210.200 millones).

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en 201.900 millones de euros, lo que implica un incremento del 3 % en comparación con el mismo mes del año anterior (195.900 millones).

Entre enero y diciembre, la UE registró un superávit de 133.500 millones de euros, frente a los 140.600 millones obtenidos entre los mismos meses de 2024.

Las exportaciones de mercancías fuera de la UE aumentaron hasta los 2,645 billones de euros (una subida del 2 % en comparación con enero-diciembre de 2024), y las importaciones aumentaron hasta los 2,511 billones de euros (un 2,4 % más).

Por su parte, el comercio intracomunitario ascendió a 4,142 billones de euros de enero a diciembre, un aumento del 2,6 % en comparación con 2024.

En lo que se refiere al comercio de mercancías con sus principales socios comerciales, el superávit con Estados Unidos bajó a los 9.300 millones de euros en diciembre frente a los 15.100 millones del mismo mes de 2024, mientras que el déficit con China ascendió a 26.800 millones en comparación con los 24.500 millones de diciembre del año anterior. EFE

Bruselas, 13 feb (EFE).- El PIB de la eurozona creció un 0,3 % en el último trimestre de 2025, ejercicio que cerró con una expansión económica del 1,5 %, según la actualización de los datos publicada este viernes por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

El conjunto de la Unión Europea, por su parte, también experimentó un incremento de la actividad del 0,3 % en los tres últimos meses del año y cerró 2025 con un crecimiento anual del PIB del 1,6 %.

De esta forma, el 0,3 % que se anotaron la zona euro y el bloque entre octubre y diciembre de 2025 supone un crecimiento idéntico al observado los tres meses anteriores en el caso de los países de la moneda común, pero una reducción de una décima en el conjunto de la UE, que creció un 0,4 % en el tercer trimestre.

Con una expansión del PIB del 0,8 %, España fue de los países del club con mayor tasa de crecimiento económico en el cuarto trimestre, sólo superada por la de Lituania (1,7 %), Chipre (1,4 %) y Polonia (1 %), mientras que Bulgaria y Portugal registraron un incremento idéntico al español.

Tras estos países se encuentran Finlandia (0,6 %), Chequia y Países Bajos (0,5 %), Alemania e Italia (0,3 %), Bélgica, Francia, Hungría, Austria y Eslovaquia (0,2 %); mientras que Estonia registró un crecimiento nulo (0 %).

Los Estados miembros con tasas negativas de crecimiento del PIB fueron, por su parte, Rumanía (-1,9 %) e Irlanda (-0,6 %), al tiempo que Eurostat no incorporó aún datos de Dinamarca, Grecia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Malta y Eslovenia.

Por otro lado, la oficina europea de estadística informó de que el número de personas empleadas en la eurozona y en la UE aumentó un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025. En los tres meses anteriores, el crecimiento había sido del 0,2 % en la zona euro y del 0,1 % en el conjunto del bloque.

Estos datos apuntan a un incremento del empleo en todo el año 2025 del 0,7 % en la eurozona y del 0,5 % en los veintisiete Estados miembros del club. EFE