El superávit comercial de la eurozona cae un 9,4% en diciembre, hasta los 12.600 millones de euros

La eurozona contabilizó en su balanza comercial de bienes de diciembre un saldo positivo de 12.600 millones de euros, un 9,4% menos que el superávit de 13.900 millones de euros del mismo mes del año anterior, según se desprende de los datos de la oficina estadística europea, Eurostat.

De esta forma, el área de la moneda común vendió al exterior mercancías por valor de 234.000 millones de euros, al tiempo que adquirió productos por 221.300 millones de euros. Estas cifras estuvieron un 3,4% y un 4,2% por encima en comparativa interanual, respectivamente.

En cuanto al acumulado anual, las exportaciones de bienes sumaron 2,938 billones de euros, una subida del 2,4%, mientras que las importaciones avanzaron un 2,7%, hasta los 2,773 billones de euros. El superávit fue de 164.600 millones de euros, un 2,5% menos.

El conjunto de la Unión Europea registró en diciembre un supéravit de 12.900 millones de euros, un 9,2% menos. Así, el club comunitario se anotó ventas por 214.800 millones de euros, un 2,2% más, y compras por 201.900 millones de euros, un 3% más.

SOCIOS COMERCIALES

El principal superávit de la UE se mantuvo con Reino Unido por 13.800 millones de euros, un 23,2% más. A él le siguió el de Estados Unidos, con 9.300 millones de euros, un 38,4% menos, y el de Suiza, con 7.300 millones de euros, un 65,9% más.

Por el contrario, el mayor desfase entre exportaciones e importaciones se mantuvo con China por 26.800 millones de euros tras crecer un 9,4%. A continuación, el déficit con Taiwán fue de 2.500 millones de euros y con Noruega de 2.200 millones de euros.