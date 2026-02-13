El Ministerio de Defensa de Corea del Sur cesa al jefe de la Armada por su relación con la ley marcial

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha informado este viernes de que el jefe de la Armada, Kang Dong Gil, ha sido cesado por su presunta relación con la polémica ley marcial decretada a finales de diciembre de 2024 y que provocó la destitución del ahora expresidente Yoon Suk Yeol.

La medida ha sido tomada después de que el Ministerio adoptara una decisión similar en relación con el comandante de las Operaciones Terrestres del Ejército surcoreano, Joo Sung Un, también por su posible implicación en la declaración de la citada legislación, que llevó al despliegue de militares en torno al Parlamento.

"El Ministerio ha dejado fuera al jefe de la Armada por las acusaciones de supuesta insurrección que se han presentado en su contra", ha aclarado el portavoz del Ministerio, Chung Binna, según informaciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El militar se encontraba al frente de la dirección de apoyo militar del Estado Mayor Conjunto cuando se declaró la ley marcial. Ahora, el número dos de la Armada ocupará su cargo de forma interina mientras se analiza la posibilidad de introducir medidas disciplinarias contra Kang.