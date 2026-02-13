El M23 afirma desconocer la propuesta de Angola de alto el fuego con el Gobierno congoleño

Nairobi, 13 feb (EFE).- El secretario permanente del movimiento rebelde Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), Benjamin Mbonimpa, afirmó este viernes que desconoce la propuesta realizada por Angola sobre un alto el fuego con el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC).

"No sabemos qué ha ocurrido en Angola, no hemos sido invitados, ni siquiera conocemos el contenido", declaró a los medios a la salida de su reunión con la jefa interina de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco), Vivian van de Perre, en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte.

Tras incidir en que "no tienen información" sobre esta propuesta, Mbonimpa destacó que la coalición siempre ha respetado los ceses de las hostilidades, incluso aquellos firmados "de forma unilateral".

Sus declaraciones llegan después de que el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, aceptase este viernes la propuesta de alto el fuego con el M23 realizada esta semana por Angola, país que ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana (UA).

El alto el fuego, según Kinsasa, forma parte del mecanismo de vigilancia y verificación firmado el 14 de octubre de 2025 en Catar, y busca garantizar un "cese efectivo, controlado y sostenible" de las hostilidades mediante la congelación "de forma estricta e inmediata" de las posiciones en el frente de batalla, y detener cualquier tipo de refuerzo militar, de rotación o de suministro.

La propuesta de Angola, hecha el miércoles, consiste en un alto el fuego a nivel regional a partir del 18 de febrero.

El pasado diciembre, el M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda, se retiró de la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que Tshisekedi y el presidente ruandés, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar ese pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU. EFE