Agencias

El Barça-Hapoel Tel Aviv del 13 de marzo se disputará a puerta cerrada

Guardar

Barcelona, 13 feb (EFE).- El partido entre el Barça y el Hapoel Tel Aviv israelí, correspondiente a la jornada 31 de la Euroliga, que se disputará el 13 de marzo en el Palau Blaugrana, se jugará a puerta cerrada, según informó este viernes el club catalán en un comunicado.

"El club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo y se ha trasladado al cuerpo de Mossos d’Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido", señaló la entidad azulgrana.

El Barça devolverá la parte proporcional del importe del partido a los abonados, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada, y reembolsará el coste de las entradas a los demás compradores.

Desde que en septiembre pasado las protestas por la presencia de un equipo israelí obligaron a alterar el final de varias etapas de la Vuelta a España de ciclismo, todos los encuentros de baloncesto de equipos de ese país disputados en España se habían jugado a puerta cerrada.

El pasado 29 de enero, el Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv fue el primero con apertura al público, después de que el club español defendiera en un comunicado que jugar ante sus aficionados ayudaría a acabar con el agravio que, a su entender, se había generado con la ausencia de gente en las gradas en España, mientras los equipos españoles jugaban en Israel ante seguidores rivales. EFE

Temas Relacionados

EFEDeportistas. Euroiliga de Baloncesto: Barça - Maccabi Tel Aviv

Últimas Noticias

El BNP de Tarique Rahman obtiene la mayoría absoluta en las generales de Bangladés

Infobae

Rosalía, Maluma, Thalía y Romeo Santos lideran la nueva música en español esta semana

Infobae

Rusia confirma el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania

Infobae

OpenAI presenta GPT-5.3-Codex-Spark su primer modelo capaz de codificar en tiempo real con respuestas "ultrarrápidas"

La nueva herramienta de la empresa estadounidense permite editar instrucciones, afinar procesos y ajustar interfaces mientras ejecuta código con agilidad, ofreciendo interacciones instantáneas gracias a hardware especializado y una colaboración con la compañía Cerebras

OpenAI presenta GPT-5.3-Codex-Spark su primer

La lluvia anega la A-381 y sufre un derrumbe a la altura de Medina que obliga a habilitar un desvío

Autoridades mantienen bloqueada la vía principal entre Jerez y el Campo de Gibraltar tras el colapso de un tramo por el desbordamiento, mientras la provincia de Cádiz afronta múltiples cierres y se emiten alertas meteorológicas por fuertes lluvias y vientos

La lluvia anega la A-381