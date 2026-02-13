El Barça-Hapoel Tel Aviv del 13 de marzo se disputará a puerta cerrada

Barcelona, 13 feb (EFE).- El partido entre el Barça y el Hapoel Tel Aviv israelí, correspondiente a la jornada 31 de la Euroliga, que se disputará el 13 de marzo en el Palau Blaugrana, se jugará a puerta cerrada, según informó este viernes el club catalán en un comunicado.

"El club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo y se ha trasladado al cuerpo de Mossos d’Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido", señaló la entidad azulgrana.

El Barça devolverá la parte proporcional del importe del partido a los abonados, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada, y reembolsará el coste de las entradas a los demás compradores.

Desde que en septiembre pasado las protestas por la presencia de un equipo israelí obligaron a alterar el final de varias etapas de la Vuelta a España de ciclismo, todos los encuentros de baloncesto de equipos de ese país disputados en España se habían jugado a puerta cerrada.

El pasado 29 de enero, el Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv fue el primero con apertura al público, después de que el club español defendiera en un comunicado que jugar ante sus aficionados ayudaría a acabar con el agravio que, a su entender, se había generado con la ausencia de gente en las gradas en España, mientras los equipos españoles jugaban en Israel ante seguidores rivales. EFE