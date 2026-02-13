Coventry: "Respeto a Heraskevych por ser firme en sus convicciones, pero creo en las reglas"

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, aseguró que su conversación con el ucraniano Vladyslav Heraskevych, al que se le impidió competir en los Juegos de Invierno por querer usar un casco con imágenes de deportistas de su país fallecidos por la invasión de Rusia, fue "muy respetuosa" y mostró su respeto al deportista "por mantenerse firme en sus convicciones", pero dejó claro que cree "en las reglas" que hay establecidas.

"Mi conversación de ayer jueves con Vladyslav y su padre fue muy buena, muy respetuosa. Fue un momento muy importante para él y para mí, volví a compartir con él cómo se desarrolló el proceso y sentí que era la persona más indicada para hacerlo, ya que lideré la comunidad de atletas y podía compartir ambas perspectivas, dónde los atletas querían tener espacio, pero también dónde querían estar protegidos", señaló Coventry en rueda de prensa.

La mandatario cree que el piloto de skeleton "lo entendió". "Pero se mantuvo firme en sus convicciones, lo cual respeto, pero lamentablemente eso no cambia las reglas, que establecían que, en ciertos espacios, los deportistas deben estar seguros de ambas partes y donde no hubiera ningún tipo de comunicación. Como le dije a Vladislav, solo puedo agradecerle por tomarse el tiempo de hablar conmigo", sentenció al respecto.

La zimbabuense recordó que presidió la Comisión de Deportistas en 2020 y 2021 y que entonces escuchó a los deportistas decirle que "era fundamental identificar espacios seguros donde pudieran expresarse y compartir mensajes con todo el mundo, el poder defender sus intereses y compartir diferentes mensajes sobre lo que consideraban importante".

"Al mismo tiempo, querían asegurarse de que pudiéramos seguir brindándoles espacios seguros y reconocieron que, si abríamos las puertas por completo, podrían recibir solicitudes de terceros fuera del ámbito deportivo para que transmitieran mensajes con los que no estaban de acuerdo y cómo podríamos protegerles", añadió Coventry.

La presidenta del COI apuntó que se centraron en "encontrar e identificar áreas" donde "los atletas pudieran ser atletas y centrarse simplemente en competir". "Y luego creamos espacios donde los deportistas pueden ser los embajadores y los modelos a seguir que todos sabemos que son, donde pueden compartir sus mensajes", comentó.

Por ello, tienen "estas reglas para asegurar que esos espacios sean muy claros". "Pero también para que tengan espacios donde puedan expresarse libremente y compartir los mensajes que quieren compartir con el mundo, y creo que lo hemos logrado", puntualizó la exnadadora.

Sobre las quejas de Heraskevych sobre otros deportistas que han podido tener símbolos políticos en estos Juegos, Coventry le confirmó que todo estaba dentro de las reglas, pero que en todo caso se investigaría. "Lo compartí con él, de eso se trató la conversación. Le volví a ofrecer lo mismo, que podíamos hacerlo, que estaba permitido, que podía llevar su casco a las ruedas de prensa, y que podríamos tener su casco listo tan pronto como desease, así que todo eso quedó explicado", zanjó.

"Creo que nunca se ha cuestionado su mensaje, Las emociones afloraban, es un deportista y quería verle competir y, lamentablemente, no pudimos lograrlo. Las reglas son las reglas y creo en las reglas, permiten que exista la forma más segura y justa ahora mismo de permitir que los atletas se expresen, pero también de mantenerles seguros. Y todos ustedes conocen el mundo en el que vivimos, no quieren verse en una posición en la que puedan ser usados para cosas con las que no están de acuerdo. Y por eso tenemos estas reglas, para intentar encontrar un equilibrio", concluyó.