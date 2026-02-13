Congreso de Perú debate el martes mociones para destituir al presidente interino José Jerí

Lima, 13 feb (EFE).- El Congreso de Perú celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino del país, José Jerí, que asumió el cargo de manera transitoria en octubre tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte (2022-2025).

La sesión extraordinaria fue convocada por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, tras anunciar que habían sido validadas las 78 firmas reunidas por los congresistas para realizar este pleno en mitad del periodo de receso en el que se encuentra el Legislativo peruano.

En su corto mandato asumido en su condición de presidente del Congreso en el momento de la destitución de Boluarte, Jerí se ha visto envuelto en varias polémicas por encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por las contrataciones de jóvenes funcionarias que previamente se habían reunido con él en el Palacio de Gobierno. EFE

