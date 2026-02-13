Cadena perpetua a dos hombres por planear un atentado contra judíos en el Reino Unido

Londres, 13 feb (EFE).- Dos hombres fueron condenados este viernes a cadena perpetua en el Reino Unido por planear un atentado inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico contra la comunidad judía en Mánchester (noroeste de Inglaterra), que la Policía consideró que podía haber sido uno de los más mortíferos del país.

Walid Saadaoui, de 38 años y residente en la localidad de Abram, deberá cumplir un mínimo de 37 años de prisión antes de poder optar a beneficios penitenciarios, mientras que Amar Hussein, de 52 años y sin domicilio fijo, tendrá que cumplir al menos 26 años, dictaminó el tribunal de Preston.

Ambos fueron declarados culpables en una audiencia en diciembre de preparar actos de terrorismo entre el 13 de diciembre de 2023 y el 9 de mayo de 2024.

Según la acusación, Saadaoui, considerado el principal instigador, pretendía introducir de contrabando en el Reino Unido cuatro fusiles de asalto AK-47, dos pistolas y 900 cartuchos.

Las autoridades indicaron que el plan tenía como objetivo perpetrar un tiroteo contra una marcha contra el antisemitismo y, posteriormente, los acusados iban a dirigirse al norte de Mánchester para atacar a otros miembros de la comunidad judía.

Aunque no se identificó un lugar ni una fecha concretos para el ataque, la Fiscalía sostuvo que los dos cómplices realizaron labores de reconocimiento en guarderías, escuelas, sinagogas y comercios judíos en las zonas de Prestwich y Higher Broughton.

La trama fue frustrada gracias a la intervención de un agente encubierto, con el que Saadaoui creyó estar coordinando la importación del armamento.

Saadaoui, padre de dos hijos y originario de Túnez, había pagado meses antes un depósito por las armas y mantenía contacto con el supuesto extremista, que en realidad colaboraba con la Policía antiterrorista.

El 8 de mayo de 2024, en una operación en la que participaron más de 200 agentes, Saadaoui fue detenido en el aparcamiento de un hotel en Bolton cuando acudía a recoger parte del arsenal, que había sido previamente inutilizado por las fuerzas de seguridad.

La investigación reveló además que Saadaoui utilizó diez cuentas de Facebook, ninguna a su nombre real, para difundir propaganda extremista, y que había reclutado a Hussein, de nacionalidad kuwaití, para colaborar en los preparativos.

Ambos viajaron en marzo de 2024 al puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, para estudiar cómo introducir armas en el país sin ser detectados.

Un tercer implicado, Bilel Saadaoui, de 36 años y hermano menor del principal acusado, fue condenado a seis años de prisión por no comunicar información relacionada con actos de terrorismo. EFE