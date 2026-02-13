Bladex fortalece retornos a accionistas en 2025: utilidad de US$227 millones, ROE de 15.8% y aumento de dividendo del 10% por acción

CIUDAD DE PANAMÁ, 13 de febrero de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX), anunció hoy sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre (4T25) y al año completo (FY25) finalizados el 31 de diciembre de 2025, un período marcado por un desempeño sólido y consistente que reafirma el rol del banco como aliado estratégico del comercio exterior y del desarrollo de América Latina y el Caribe.

Durante 2025, Bladex alcanzó una utilidad neta de US$227 millones, lo que representa un crecimiento de 10% interanual. Solo en el cuarto trimestre (4T25), la utilidad neta ascendió a US$56.0 millones (+9% interanual), impulsada por el crecimiento continuo del negocio, el fortalecimiento en la generación de ingresos y una gestión disciplinada del riesgo crediticio y de los costos. Estos resultados evidencian la fortaleza del modelo de negocio del banco, su capacidad de originación y la calidad de su portafolio crediticio.

El Banco incrementó el dividendo común a US$0.6875 por acción para el 4T25, desde US$0.625 por acción. El aumento de 10% en el dividendo refleja el desempeño financiero récord en 2025 y reafirma el compromiso continuo de generar retornos atractivos para los accionistas, manteniendo al mismo tiempo fortaleza y flexibilidad financiera.

Jorge Salas, CEO de Bladex expresó que: "Los resultados de 2025 confirman la capacidad de Bladex para generar crecimiento rentable y sostenible, apoyando a nuestros clientes en toda la región con soluciones financieras especializadas. El fortalecimiento del portafolio, la calidad de los activos y el robusto nivel de capital nos permiten seguir expandiendo nuestra propuesta de valor, conectando a América Latina con los mercados financieros internacionales".

El Retorno sobre Patrimonio Ajustado Anualizado (ROE) se ubicó en 14.2% en el 4T25 y 15.8% en el 2025, reflejando el impacto de los recortes de tasas de interés implementados por la FED desde 2024. Incluyendo el efecto de la emisión AT1 completada a finales de septiembre de 2025, el ROE alcanzó 13.4% en el 4T25 y 15.4% en al cierre del 2025.

Al cierre de 2025, el portafolio comercial alcanzó un nivel récord de US$11,184 mil millones, con un incremento de 11% respecto a 2024, reflejando fuerte crecimiento en todas las líneas de productos.

El Portafolio de Inversiones alcanzó en el año 2025 US$1,415 millones (+19% interanual), compuesto principalmente por valores con grado de inversión fuera de América Latina, mantenidos a costo amortizado. Esta estrategia fortalece la diversificación geográfica y de riesgo crediticio del banco, al tiempo que provee una fuente adicional de liquidez contingente.

Asimismo, el banco mantuvo una saludable calidad de activos, con 98.2% del portafolio crediticio clasificado como bajo riesgo o Etapa 1 al cierre del 2025, reflejando disciplina en la originación y un monitoreo prudente del riesgo.

El banco cerró el 4T25 con una base de depósitos sólida y diversificada que alcanzó US$6,604 millones, reflejando un crecimiento de 22% interanual y representando el 62% de sus fuentes totales de fondeo, un incremento de 8 puntos porcentuales frente al año anterior. Adicionalmente, Bladex mantuvo un acceso amplio y constante a los mercados interbancarios y de capital de deuda, como lo demuestra la reapertura de un bono por MXN 2,000 millones realizada en diciembre de 2025 en el mercado de capitales mexicano, fortaleciendo así su perfil de liquidez y diversificación de fondeo.

El banco mantuvo márgenes robustos, con un NIM de 2.36%, y una calidad de activos saludable, reflejada en un índice de cartera vencida (NPL) de 0.31%. Estos indicadores confirman la disciplina en la gestión de riesgos y la solidez de los procesos de originación y monitoreo crediticio.

Uno de los hitos del año fue el desempeño de los Ingresos por Intereses Netos (NII) que aumentó a US$70.8 millones (+5% trimestral) y US$271 millones en 2025 (+5% interanual), impulsado principalmente por mayores volúmenes promedio de negocio. El Margen Neto de Interés (NIM) fue de 2.39% en el 4T25 y 2.36% en el FY25 (-11 puntos básicos interanual), lo cual refleja menores tasas base y mayor liquidez en el mercado.

De esta forma, Bladex reafirma su compromiso de avanzar en su plan estratégico para seguir impulsando el desarrollo de la región, con un enfoque prudente, innovador y orientado a largo plazo.

