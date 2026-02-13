Albares: España quiere un mandato claro de la ONU antes de enviar tropas de paz a Gaza

Múnich (Alemania)/Madrid, 13 feb (EFE).- España quiere "un mandato claro de las Naciones Unidas" para contribuir con tropas a una eventual misión internacional de paz en Gaza y también desea que las autoridades palestinas estén "en el centro de todo el proceso", afirmó este viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"España está dispuesta a participar, incluso con tropas" para devolver la paz a Gaza, pero para ello necesita que el proceso implique también a la Autoridad Palestina, "que es nuestro socio para la paz, y luego (que haya) un mandato claro para ello", señaló Albares al participar en una mesa redonda en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El ministro español recordó que todos los países deben asegurarse de dar "el mismo valor a la paz mundial, a un comienzo de paz desde un alto el fuego que se viola continuamente, hacia una paz real" y que "Europa debe estar en el centro" del proceso.

Además, subrayó que España aportó en 2025 un total de 50 millones de euros a la Autoridad Nacional Palestina.

"Estamos dispuestos a ayudar con la reconstrucción y estamos dispuestos a ayudar con una paz genuina", aseguró, y añadió que España quiere asegurarse de que Gaza "siga siendo la tierra de los gazatíes y que no haya división de la Franja".

Tras ello, insistió en que todos los fondos deberían destinarse a fortalecer la institución palestina, para "llegar a una solución estatal y poner en marcha un Estado palestino", lo que apoyó la ministra de Exteriores palestina, Varsen Aghabekian, que participó en el mismo evento.

Aghabekian sostuvo que "lo que se necesita es que el Gobierno palestino se empodere para ser capaz de tomar sus responsabilidades", pues actualmente "está marginado".

También recalcó la importancia para los palestinos de no perder la esperanza: "Necesitamos mantener la esperanza viva porque no podemos desesperarnos. Los palestinos estamos cansados de ser mirados por la lente humanitaria. Si los palestinos empiezan a ver un futuro y la luz al final del túnel, empezarán a formar un liderazgo".

Aghabekian resaltó que Palestina debe "hablar por sí misma" y tener representación: "Debemos estar en la mesa porque ya hay suficiente gente hablando de nosotros, implementando por nosotros, planificando por nosotros. Ya es hora de que hablemos por nosotros mismos", insistió. EFE