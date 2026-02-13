Al menos dos muertos por el paso de la tormenta 'Nils' por el suroeste de Francia

Al menos dos personas han muerto este viernes por el paso de la tormenta 'Nils' por el suroeste de Francia, según ha informado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, que ha señalado que se mantiene la alerta en la zona.

"Hasta el momento se registran dos fallecidos", ha apuntado Bregeon en una entrevista concedida a la cadena TF1. El jueves, las autoridades indicaron que el conductor de un vehículo había muerto por la caída de un árbol.

Asimismo, ha especificado que cientos de especialistas trabajan para hacer frente a los daños causados por la tormenta, que tocó tierra en esa misma zona y acarrea fuertes vientos, con rachas que superan los 150 kilómetros por hora.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la de Auvernia-Ródano-Alpes, donde el tráfico ferroviario se ha visto gravemente afectado.