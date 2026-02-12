Viernes 13 de febrero de 2026 (22.47 GMT)

Madrid, 12 feb (EFE).-

Múnich (Alemania).- Se inaugura la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), gran cita anual de la geopolítica en la que participarán de viernes a domingo unos 200 representantes gubernamentales de 120 países, en la que las debilitadas relaciones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania serán temas centrales, y en la que se espera a decenas de líderes y ministros europeos y del continente americano, entre ellos de España, el Reino Unido, Francia, Ucrania y de EE.UU.

Caracas.- Venezuela espera que comience la puesta en libertad de centenares de presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía

Daca.- Bangladés aguarda los resultados de las elecciones generales celebradas el jueves, las primeras tras la salida del poder de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2024 celebradas a la par que un referéndum constitucional, mientras el país asiático busca pasar página a 15 años de gobierno autocrático.

Nicosia.- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia.

Ciudad de Panamá.- El final del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, que estaba previsto para este viernes, podría posponerse debido a varios recesos en las audiencias de esta semana.

Burdeos (Francia).- Las fuertes lluvias y los fuertes vientos provocan inundaciones generalizadas en el sur de Francia

Miami.- La NASA tiene previsto el lanzamiento de la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en enero de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional.

Beirut.- Rueda de prensa de la agrupación suní Grupo Islámico en Beirut

París.- Campaña de las elecciones municipales de París con un acto del candidato socialista Emmanuel Grégoire.

Bruselas.- Veinte años después de su reapertura al público tras una importante renovación, el emblemático Atomium de Bruselas celebra un aniversario que arranca este viernes con un amplio programa que combina instalaciones de arte digital y otras actividades para los más de 800.000 visitantes que recibe anualmente.

Buenos Aires.- Bad Bunny ofrece el primero de sus tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires, también el primero desde su sonada actuación en el intermedio del Super Bowl.

Río de Janeiro.- La entrega de las llaves de la ciudad al Rey Momo da inicio a las fiestas del Carnaval de Río de Janeiro, fiestas que paralizan a Brasil durante cinco días.

Berlín.- La competición de la Berlinale comienza este viernes con la presentación de las películas 'A voix basse', de la tunecina Leyla Bouzid; 'Everybody Digs Bill Evans', sobre el legendario pianista de jazz, y 'Yellow Letters', del turco-alemán İlker Çatak, en una jornada en la que se podrá ver, fuera de competición, lo nuevo de Gore Bervinski, 'Good Luck, Have Fun, Don’t Die', con Sam Rockwell.

Berlín.- Una historia de amor con la transexualidad, la inmigración o la precariedad laboral como telón de fondo. Eso es lo que propone Ian de la Rosa con su ópera prima, 'Iván & Hadoum', que presenta este viernes en la Berlinale y que, según asegura a EFE, también es un retrato de la "Almería trans", ese híbrido transcultural en el que se crió.

Nueva York.- La marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción, presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

Londres.- El maestro del 'puntillismo' francés, Georges Seurat, protagoniza la exposición que hoy se inauguró en la galería Courtauld de Londres, en la que se muestran 26 pinturas que el autor dejó dedicadas a temáticas marinas.

La Paz.- La mascota del carnaval de Bolivia se elegirá este viernes en un concurso de disfraces de perros en la ciudad de La Paz, en donde las mascotas deberán representar a los personajes tradicionales del carnaval andino como el Chuta y el Pepino.

Sao Paulo.- En Brasil, ni los hospitales se quedan afuera del Carnaval. El silencio de los pasillos, que usualmente se interrumpe con el pitido de los monitores cardíacos, en esta época del año cede su lugar a una comparsa de payasos, que desfila y transforma el diagnóstico en juego.

La Habana.- El asedio petrolero de EE.UU. está agravando los apagones "quita y pon" que sufren desde hace años en lugares como el barrio habanero de Alamar, cortes breves pero que se repiten sin descanso durante horas, lastrando el día a día de sus pobladores y poniendo a prueba su paciencia y la resistencia de sus equipos eléctricos.

Miami.- Cubanos en Miami aceleran los envíos de comida, medicinas e insumos básicos a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir, pero expresan a EFE su apoyo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleve la restricciones con tal de que "caiga el régimen".

