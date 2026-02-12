Agencias

Una redada en el Louvre destapa un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala"

Guardar

París, 12 feb (EFE).- Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a "gran escala", denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina.

"La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, se llevó a cabo tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la policía sobre prácticas fraudulentas", informó el establecimiento en un comunicado.

En base a la información de la que disponía el museo, se sospecha de la existencia de una red de fraude "a gran escala", añadió la institución. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de la crisis de desabastecimiento

Cuba confirma la llegada de

La Audiencia Nacional acuerda no extraditar a Estados Unidos a una ciudadana española

La Audiencia Nacional acuerda no

Huawei trae a España su plegable Huawei Mate X7 y el router Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Huawei trae a España su

Sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos: Cuba cruje bajo la presión de EE.UU.

Infobae

Sheinbaum tacha de "calumnia" que presidenta regional de Madrid llame narcoestado a México

Infobae