Temas del día de EFE News Latino del jueves 12 de febrero de 2026

EEUU INMIGRACIÓN

Nueva York - La polémica 'Operation Metro Surge' en Minnesota, que se inició el 1 de diciembre y generó protestas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, ha concluido, según informó este jueves Tom Homan, zar fronterizo de la Administración Trump, quien además presentó un balance de las acciones realizadas durante la acción.

(foto)(video)

EEUU MEDIO AMBIENTE

Washington - El presidente Donald Trump y el administrador de la Agencia de Protección Medioambietal (EPA), Lee Zeldin, hacen oficial la revocación del llamado dictamen de peligro, aprobado en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud.

EEUU TRABAJO

Miami - Siete de cada 10 empresas en Estados Unidos usan ahora inteligencia artificial (IA) en sus procesos de contratación, tendencia que se extiende a México y Brasil, y el 77 % de los empleados temen que la tecnología implique pérdida de puestos, revela un nuevo informe de la agencia Hays.

PUERTO RICO MÚSICA

San Juan - El compositor puertorriqueño Catalino 'Tite' Curet Alonso es recordado este jueves en el centenario de su natalicio por su obra literaria y por haber creado famosos temas que interpretaron salseros como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades y La Lupe, entre otros grandes de la música caribeña.

(foto) (video)

EEUU MODA

Nueva York - La marca de moda Carolina Herrera, creada por la diseñadora venezolana y desde 2018 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presenta su nueva colección en Nueva York.

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU VENEZUELA.- Las ventas de petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares, una cifra que podría quintuplicarse próximamente, informó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Nueva York.- RICARDO ARJONA.- Ricardo Arjona hizo un viaje por sus éxitos este miércoles por la noche en Nueva York, donde cantó su noventero tema 'Si el norte fuera sur' y dio actualidad a su lema "se acabaron las fronteras", mientras mostraba en pantalla a la Estatua de la Libertad vestida con un traje tradicional latinoamericano.Por Nora Quintanilla

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.