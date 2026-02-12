Temas del día de EFE Internacional del 12 de febrero de 2026 (13.00 GMT)

EEUU CUBA

La Habana. - Los dos barcos mexicanos con 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba tienen previsto llegar este jueves a la isla, que se ve progresivamente sumida en una situación crítica por el asedio petrolero de EEUU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que el Kremlin no quiere una escalada con Estados Unidos por los suministros de petróleo ruso a Cuba, y de que Rusia ha recomendado a sus nacionales no viajar a Cuba)

- China mantiene su respaldo a Cuba frente a las sanciones estadounidenses y la crisis energética que atraviesa la isla, si bien existen interrogantes sobre el alcance real de ese apoyo: ¿hasta qué punto está Pekín dispuesto a implicarse en este nuevo frente latinoamericano?

(Texto)

(Enviado a las 10.06 GMT)

EEUU VENEZUELA

Caracas - El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, continúa su visita a Venezuela tras reunirse este miércoles con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" acuerdo energético.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado un resumen a las 02.20 horas: EEUU y Venezuela sellan un acuerdo energético a largo plazo)

- Venezuela sigue esperando que avance la ley de amnistía en el Parlamento mientras continúan los debates sobre el texto con los familiares de los presos políticos y también las protestas de organizaciones civiles.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Con convocatorias a movilizaciones y otras actividades, los jóvenes venezolanos celebran su día, una fecha marcada por la captura de Nicolás Maduro y las excarcelaciones de presos políticos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La aerolínea colombiana Avianca reanuda sus vuelos a Venezuela, suspendidos en noviembre pasado, con un acto al que asistirán miembros del Gobierno y de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Al menos dos personas muertas y cerca de 2.600 edificios sin calefacción en Kiev es el resultado de un nuevo ataque masivo ruso contra las infraestructuras energéticas en Ucrania, en el que se utilizaron 219 drones y 24 misiles balísticos, según la fuerza aérea ucraniana.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que las fuerzas ucranianas atacaron este jueves una refinería rusa en la república septentrional de Komi, a casi 2.000 kilómetros de la frontera entre los dos países.

- Los ministros aliados de Defensa celebran una reunión en la sede de la Alianza Atlántica en la que abordarán el apoyo a Ucrania, que será seguida de una nueva sesión del grupo de contacto que da respaldo militar a ese país invadido por Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La alicaída economía rusa se está beneficiando de la revalorización del oro, que supone casi el 50 % de las arcas estatales, en pleno descuadre de presupuestos por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales a los sectores petrolero y gasístico.

(Texto) (Foto)

UE COMPETITIVIDAD

Bilzen (Bélgica) - Los líderes de la UE iniciaron este jueves un encuentro informal en el castillo belga de Alden Biesen centrado en dar un nuevo impulso a la economía europea y reducir la dependencia de Estados Unidos o la exposición a China, y en la que algunos mandatarios llamaron a fijar un calendario con medidas concretas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se han enviado declaraciones de algunos líderes según han ido llegando a la reunión)

- Se enviarán informaciones con posibles referencias a otros temas que se aborden fuera del orden del día, como la guerra de Ucrania.

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldará en la reunión informal de los Veintisiete que se pueda avanzar en la competitividad o el mercado único europeo permitiendo, si es necesario, velocidades distintas de integración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca - Los colegios electorales de Bangladés cerraron sus puertas este jueves a las 16:30 hora local (10:30 GMT), dando paso inmediato al recuento de votos tras unas elecciones generales y un referéndum constitucional que, contra todo pronóstico, se han celebrado en un ambiente "festivo" y sin víctimas mortales por violencia política.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Una avalancha de vídeos antiguos presentados como actuales, grabaciones manipuladas con inteligencia artificial (IA) y alertas falsas de violencia han inundado este jueves las redes sociales de Bangladés, enturbiando una jornada electoral decisiva para el futuro del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, regresa a Israel tras mantener la primera de sus reuniones programadas este mes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques diarios del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

(Texto)

- El distrito palestino de Silwan, que discurre por una de las laderas bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, vive este invierno una nueva acometida del Ayuntamiento de la ciudad y fondos privados israelíes para demoler o apropiarse de más de 50 viviendas, lo que dejará sin hogar a cientos de personas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

(Enviado a las 08.27 GMT)

CINE BERLINALE

Berlín - La Berlinale abre este jueves sus puertas con la proyección de la película afgana 'No Good Men', de Sharbanoo Sadat, y con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz malasia Michelle Yeoh.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información a las 11.13 horas GMT sobre la rueda de prensa del cineasta alemán, Wim Wenders, presidente del jurado internacional de la 76ª Berlinale, que defendió que el cine se mantenga al margen de la política en calidad de contrapeso)

MODA NUEVA YORK

Nueva York - La marca de moda Carolina Herrera, creada por la diseñadora venezolana y desde 2018 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presenta su nueva colección en Nueva York.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- El carnaval de 2026, que arranca este viernes, dejará en Brasil un impacto estimado entre 2.800 y 3.597 millones de dólares, impulsado por el favorable escenario económico del país y el aumento sostenido del turismo interno y extranjero, según fuentes consultadas por EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS GOYA

Redacción Internacional - El cineasta colombiano Simón Mesa Soto se muestra emocionado en una entrevista con EFE por que su película 'Un poeta' sea una de las aspirantes al Premio a la Mejor Película Iberoamericana en los Goya, una candidatura que, junto a su equipo, asumen con "una actitud de disfrutar el proceso".

(Foto)

PLANETAS INVESTIGACIÓN

Madrid - El reciente descubrimiento de un peculiar sistema planetario pone en tela de juicio algunas teorías sobre su formación, según una investigación que publica hoy Science.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington - EEUU MEDIO AMBIENTE - El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el administrador de la Agencia de Protección Medioambietal (EPA), Lee Zeldin, hacen oficial la revocación del llamado dictamen de peligro, aprobado en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Al menos uno de cada dos nuevos reclutas de grupos armados en Colombia es menor de edad, alertó la organización International Crisis Group. (Texto)

Naciones Unidas.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Oriente Medio y evaluar la resolución 1988, que impuso sanciones a individuos y entidades asociadas a los talibanes que amenacen la estabilidad de Afganistán.

Buenos Aires - ARGENTINA MERCOSUR - La Cámara de Diputados de Argentina debate para la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de turismo internacional de diciembre y los de todo el año cuando se espera un aumento tras los 45,03 millones de visitantes recibidos en 2024. (Texto) (Foto)

Moruga (Trinidad y Tobago) - TRINIDAD Y TOBAGO CARNAVAL - Lejos del brillo de los disfraces y el estruendo de las comparsas del carnaval, el pueblo sureño de Moruga guarda uno de los secretos más antiguos del festival de Trinidad y Tobago: la lucha de palos, que combina resistencia, espiritualidad y sangre. Por Elena Varisca. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Desfile callejero de la comparsa Loucura Suburbana, en la víspera del inicio oficial del Carnaval de Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La empresa eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, comenta sus resultados financieros referentes a 2025.

Lima.- PERÚ TIPOS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anuncia su decisión sobre la tasa de interés de referencia, que mantuvo en 4,25 % hasta enero. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA SALARIOS.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina difunde el índice de salarios correspondiente al año 2025. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CHAVISMO.- El chavismo convoca a una marcha para celebrar el Día de la Juventud en Venezuela.

Sao Paulo.- VALE RESULTADOS.- El gigante minero Vale, uno de los mayores productores de hierro del mundo, presenta los resultados financieros para 2025.

Miami - EEUU TRABAJO - Siete de cada 10 empresas en Estados Unidos usan ahora en sus procesos de contratación inteligencia artificial (IA), una tecnología que podría hacer desaparecer el 50 % de los empleos de entrada o principiantes ('entry level') para 2030, revela un reporte de la agencia de reclutamiento Hays, lo que causa una "ansiedad" inusitada en los jóvenes, dicen expertos a EFE. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- Inauguración en Bogotá del monumento 'Umbral', del artista colombiano Carlos Castro Arias, una obra permanente de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 que rinde homenaje al personal de salud que atendió la pandemia de covid-19. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ SAN VALENTÍN.- Un centenar de parejas se da el "sí, quiero" en un multitudinario matrimonio comunitario en Lima, como muestra de amor en las vísperas del día de San Valentín. (Texto) (Foto) (Video)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- Familiares, colegas y amigos recuerdan el centenario de Catalino 'Tite' Curet Alonso, autor de presuntamente 2.000 canciones, en su mayoría éxitos de la salsa que interpretaron destacados cantantes como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades, entre otros. (Texto) (Foto) (Video)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en diciembre y en el acumulado de 2025 del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

Quito - ECUADOR TECNOLOGÍA - La Unión Europea (UE) y el Gobierno de Ecuador presentan Tinkuy, un programa de interoperabilidad digital, que constituye un paso clave en el fortalecimiento de la transformación digital del Estado ecuatoriano y en la modernización de los servicios públicos.

Asunción - PARAGUAY COMERCIO - El Banco Central de Paraguay (BCP) hace públicas las cifras de comercio exterior correspondientes al pasado mes de enero. (Texto)

Santo Domingo- LATINOAMÉRICA MIGRACIÓN.- El bombero venezolano Thony López llegó hace nueve años a la República Dominicana marcado por la crisis en su país, y en el nuevo destino su labor se volvió vital, participando en las labores de rescate tras el colapso de la discoteca Jet Set el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos: el evento que más le ha "tocado". (Texto)(Foto) (Video)

Europa

16:00h.- París.- FRANCIA ARTE - La artista británica nacionalizada mexicana Leonora Carrington (1917-2011), maestra del surrealismo, tendrá una exposición dedicada a su obra en el museo del Palacio de Luxemburgo de París, quince años después de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- París - FRANCIA MUSEOS - El Centro Pompidou presenta una batería de proyectos artísticos y culturales destinados a mantener el impacto del museo en su barrio, a pesar del cierre por reformas de su sede. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- EEUU VENEZUELA.- Jóvenes venezolanos se concentran para pedir la libertad de los presos políticos que hay en Venezuela. (Foto)

20:00h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) ofrece un concierto en el Barbican Centre de la capital británica antes de embarcarse en una gira por varias ciudades de España. Barbican (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA ORO.- La alicaída economía rusa se está beneficiando de la revalorización del oro, que supone casi el 50 % de las arcas estatales, en pleno descuadre de presupuestos por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales a los sectores petrolero y gasístico. (Texto) (Foto)

Fráncfort.- ALEMANIA HUELGA.- Los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina iniciaron anoche una huelga de 24 horas en Lufthansa, Lufthansa Cargo y la subsidiaria Lufthansa CityLine por la falta de avances en las negociaciones sobre una mejora de las condiciones laborales, una medida que afectará a miles de pasajeros en los aeropuertos alemanes. (Texto)

Viena.- VIENA BAILE La capital austríaca celebra su famoso Baile de la Ópera, al que este año asistirán las actrices Fran Drescher ("The Nanny") y Sharon Stone. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE AUSTRALIA.- El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Cristophe Hansen, se reúne con el ministro de Comercio y Turismo de Australia, Don Farrell.

Moscú.- RUSIA DUMA.- La defensora del pueblo rusa, Tatiana Moskalkova, rinde cuentas de su trabajo en 2025 ante la Duma o Cámara de diputados de Rusia (Texto)

París.- EUROPA ESPACIO.- Primer lanzamiento comercial del cohete Ariane 6 con un primer lote de 32 satélites de la constelación de Amazon.

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Continúa el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Se pronuncia la sentencia contra Vincent Chan, el pederasta británico que trabajaba en una guardería y confesó haber abusado de más de veinte niñas de entre 3 y 4 años. Se enfrenta a 52 cargos. (Texto)

Londres.- R.UNIDO CINE.- 'Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends', la exposición que permite ver detrás de bambalinas a uno de los icónicos referentes de la animación en plastilina en The Young V&A de Londres. (Foto) (Vídeo)

Lisboa - PORTUGAL MEXICO - Portugal entrega a México tres piezas arqueológica de gran valor histórico recuperadas en el país ibérico, en la que es la primera restitución de objetos prehispánicos por parte de las autoridades lusas a las mexicanas.

Oriente Medio

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes determina la paralización temporal de un complejo químico contaminante en Túnez, tras siete aplazamientos desde el pasado octubre, de un caso considerado "urgente" Tribunal de Primera Instancia (Texto)

Rabat.- MARRUECOS FÚTBOL JUICIO.- Vista del caso de los 18 aficionados senegaleses detenidos tras los incidentes de vandalismo en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

África

17:00h.- Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA ESTADO DE LA NACIÓN.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pronuncia su discurso anual del estado de la nación ante una sesión conjunta del Parlamento en Ciudad del Cabo (suroeste) que se celebra en el Ayuntamiento de esa urbe. (Texto)(Foto)(Vídeo)

