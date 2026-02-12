Petroleras Eni y YPF suman socio de Abu Dabi para generar gas natural licuado en Argentina

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- La argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la italiana Eni anunciaron este jueves la incorporación de XRG, el brazo internacional de inversiones de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), como socio fundador del proyecto 'Argentina LNG', destinado a producir y exportar gas natural licuado (GNL) desde el país suramericano.

El proyecto prevé una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) de 6 millones de toneladas por año cada una, y comprende producción, procesamiento, transporte e infraestructura de exportación desde Vaca Muerta, el gran yacimiento del sur de Argentina, según un comunicado difundido este jueves por YPF.

El presidente de la petrolera argentina, Horacio Martín, destacó en Radio Rivadavia que el acuerdo “va a duplicar la producción de gas de Vaca Muerta” y puede representar 300.000 millones de dólares en exportaciones.

“Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la FID (firma final del acuerdo) durante la segunda mitad de 2026”, agregó.

El director de Operaciones Globales de Recursos Naturales de Eni, Guido Brusco, afirmó en el comunicado que la integración de los emiratíes al proyecto "se perfila como una de las oportunidades más prometedoras en el escenario global del gas”.

Por último, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, agregó en el mismo comunicado que "YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL a gran escala, que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales".

'Argentina LNG' surge así como uno de los desarrollos energéticos más importantes del país, con fuerte impacto en inversiones, empleo e infraestructura estratégica para exportación de energía a largo plazo. EFE