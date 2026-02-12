Muere en una cárcel israelí un paramédico de Gaza que llevaba más de un año detenido

(Actualiza con más detalles)

Jerusalén, 12 feb (EFE).- La Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos del Gobierno palestino anunció este jueves en un comunicado la muerte de paramédico gazatí que llevaba detenido en una cárcel israelí desde finales de 2024.

La Comisión conoció así "la muerte del paramédico Hatem Ismail Rayyan (59 años), de Gaza, en la prisión del Néguev", recoge el comunicado, en referencia a la cárcel situada en el desierto del sur de Israel, conocida por sus reiterados abusos a los prisioneros palestinos.

Rayyan fue detenido el 27 de diciembre de 2024 en el Hospital Kamal Adwan de Beit Lahia (norte de Gaza), día en el que las tropas israelíes irrumpieron en el hospital tras semanas de asedio y bombardeos. También se llevaron al director del centro, Husam Abu Safiya.

"Su hijo herido, Muad, se encontraba con él en ese momento y permanece encarcelado por las autoridades de la ocupación", abunda el comunicado sobre la muerte de Rayyan.

Desde el 7 de octubre de 2023 (cuando Israel endureció aún más las condiciones de los presos en represalia por el ataque letal de las milicias gazatíes en su territorio) hasta enero de este año, al menos 84 palestinos (sin contar a Rayyan) han muerto bajo custodia israelí, según la prestigiosa ONG israelí B'Tselem.

Entre 1967 y el 7 de octubre, los muertos bajo custodia israelí fueron 237, según el registro de la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos. En estos dos años han muerto casi un tercio de los fallecidos en los últimos 60.

De los 84, 50 procedían de Gaza, apunta B'Tselem en su informe 'Bienvenidos al infierno', en el que investiga las condiciones de los presos palestinos en las cárceles israelíes, que califica como "campos de tortura".

La Comisión eleva la cifra total hasta hoy a 88, con 52 muertos gazatíes.

Las principales asociaciones en defensa de los derechos de los prisioneros palestinos relatan habitualmente las condiciones en las cárceles, marcadas por la privación del alimento, el sueño y la higiene; además de palizas y torturas, incluidos los abusos sexuales.

Según los datos del Gobierno palestino, 1.249 de los más de 9.300 presos en cárceles israelíes están detenidos bajo la "ley de combatientes ilegales", por la que Israel puede arrestar a gazatíes por tiempo indefinido sin presentar cargos. EFE