Máxima Corte de Guatemala se reúne de urgencia por operativo en elección de magistrado

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, se reunió de urgencia este jueves para conocer una denuncia por supuesto rompimiento del orden constitucional, después de que el Ministerio Público (Fiscalía) intervino con un allanamiento las elecciones para renovar a la corte.

El tribunal detalló que la reunión de su pleno, convocada por la magistrada Leyla Lemus Arriaga, se da ante una denuncia presentada "con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional", después del ingreso de la Fiscalía al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde se escoge a un nuevo magistrado para la Corte.

Por el momento, el tribunal no ha emitido más detalles al respecto del pleno hoy.

Los comicios de este jueves del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala definen a uno de los cinco magistrados para el próximo período (2026-2031), con la decisión de voto por parte de más de 30.000 juristas.

Los otros cuatro magistrados serán electos en procesos en las próximas semanas por el Congreso guatemalteco, la Presidencia y la Universidad de San Carlos (estatal).

La escogencia de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad es trascendental para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente Bernardo Arévalo de León.

El allanamiento al Colegio de Abogados y Notarios este mediodía fue dirigido por la fiscal Leonor Morales, la misma que intentó tumbar los resultados electorales de 2023 que dieron la victoria en las urnas al actual presidente, Arévalo de León.

Dichos allanamientos en 2023 provocaron que Morales fuera sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.

La fiscal Morales dijo este jueves que el allanamiento al proceso electoral de hoy obedece a una denuncia recibida la semana pasada, por lo que el Ministerio Público ingresó con agentes de seguridad con armas y pasamontañas al salón donde se realiza la elección.

Morales no quiso responder a periodistas sobre si había conflicto de intereses ya que uno de los candidatos de este jueves pertenece al Ministerio Público.

En la primera vuelta, a principios de mes, la elección fue ganada por los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, opuestos a los intereses del Ministerio Público, según analistas. EFE

(foto)