Las autoridades de Gaza piden la "llegada inminente" de la administración tecnócrata para iniciar su trabajo

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han vuelto a pedir este jueves la "llegada inminente" del Comité Nacional para la Administración de Gaza, la autoridad de tecnócratas palestinos no afiliados constituida según el plan de paz de Estados Unidos para Oriente próximo, para iniciar cuanto antes sus trabajos.

"Damos la bienvenida al Comité Nacional para la Administración de Gaza e instamos a que asuma urgentemente sus deberes nacionales en la Franja de Gaza", han indicado las autoridades en un comunicado en el que han reafirmado que están "completamente preparadas para transferir todos los poderes y nuestra absoluta preparación para todos los procedimientos relacionados".

En este sentido, ha "reiterado su bienvenida" a la luz de los actuales acontecimientos y "como consecuencia de nuestro compromiso nacional con el funcionamiento adecuado de las instituciones".

"Afirmamos que todas las instituciones y departamentos gubernamentales de la Franja de Gaza, así como sus empleados en todos los sectores, están plenamente preparados para colaborar y cooperar con el Comité Nacional para la Administración de Gaza de una manera que sirva al interés público, contribuya a mejorar el nivel de los servicios y a aliviar el sufrimiento de los ciudadanos", ha sostenido.

Además, ha subrayado la importancia de "la unidad del territorio palestino y la unidad geopolítica entre Cisjordania y la Franja de Gaza, destacando que el fortalecimiento de la unidad nacional y la cohesión interna constituyen una prioridad nacional suprema en esta coyuntura crítica".