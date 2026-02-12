La Berlinale abre con una comedia romántica y política ambientada en el Kabul pretalibán

Berlín, 12 feb (EFE).- La 76 edición de la Berlinale comienza este jueves con 'No Good Men', el tercer largometraje de Shahrbanoo Sadat, una comedia romántica política ambientada en el Kabul pretalibán en el que la realizadora afgana refleja su visión de un país tantas veces distorsionado por la industria del cine.

"Quería hacer algo más relevante para mi vida cotidiana. Y se me ocurrió la idea de una comedia romántica", explicó Sadat en rueda prensa, aunque matizó que, naturalmente, al hablar de Afganistán el espectador no puede esperar una película de ese género al estilo de las británicas o estadounidense, debido a la situación política del país.

Así que simplemente al hablar de la protagonista de su película, Naru, interpretada por la propia Sadat, y de su mundo, la cineasta aborda inevitablemente el patriarcado y la corrupción, la era de la democracia que ya no existe, la clase media que ya no existe y muchas otras cosas, dijo, que añaden esta capa política al filme y que lo convierten en una comedia romántica política.

Al principio, allá por 2020, Sadat sólo quería hacer una película sobre una mujer en la que se pudiera reconocer y a la que entendiera, así como mostrar su mundo.

En ese sentido, agregó, 'No Good Men' no es una película triste, porque Naru es una mujer que tiene independencia económica, vive en el centro de Kabul, trabaja en un medio de comunicación, es técnica, tiene un hijo, y también tiene, naturalmente, sus problemas.

"Me di cuenta de que la vida cotidiana en Kabul está llena de humor y comedia", afirmó, pero por desgracia, Afganistán no tiene industria cinematográfica y por eso, muchos cineastas internacionales, cuando hacen películas sobre su país, en cierta manera lo distorsionan, porque no lo conocen, ni tampoco a su gente.

De esta manera, agregó, solo se centran en la guerra y por eso existen tantos dramas bélico sobre su país.

Para ella, que estuvo viviendo en Kabul, esa no era la imagen que la identificaba, señaló.

En 'No Good Men', ambientada en Afganistán en 2021, poco antes del regreso de los talibanes al poder, Naru, la única cámara de la cadena de televisión más importante de Kabul, lucha por la custodia de su hijo de tres años.

Tras separarse de su marido infiel, ha llegado a la conclusión de que en su país no hay hombres buenos, hasta que se topa con Qodrat, el periodista más importante de Kabul TV, interpretado por Anwar Hashimi, quien le ofrece una oportunidad profesional y se convierte en un importante apoyo para Naru en el plano personal.

La película también tiene algo de autobiográfico, y el personaje de Naru es en parte la realizadora misma, según reconoció.

"Creo que su ira y su frustración provienen sin duda de mí. Su posición como mujer joven que vive en el centro de Kabul, perteneciente a la clase media y que trabaja en los medios de comunicación, es la mía. Alguien con lengua afilada y que se mete en líos, esa soy yo sin duda", señaló.

De la misma manera que Naru y Qodrat, también Hashimi y Sadat trabajaron en el mismo canal de televisión en el pasado, aunque no juntos.

"Y, de hecho, Anwar es mi primer 'Good Man' (hombre bueno), porque antes de eso siempre crecí pensando que no había hombres buenos", algo que según la realizadora no es solo su opinión o vivencia propia, sino "la experiencia colectiva de tantas mujeres que viven en una sociedad patriarcal como Afganistán".

Tras la apertura esta tarde del festival con el estreno fuera de concurso de 'No Good Man', el viernes comenzará la labor del jurado internacional, presidido por el cineasta Wim Wenders, de evaluar y escoger hasta la gala del próximo sábado las 22 películas aspirantes a los Osos. EFE

