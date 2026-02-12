Jefa de misión de la ONU en RDC visita el este congoleño para supervisar un alto el fuego

Nairobi, 12 feb (EFE).- La jefa interina de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco), Vivian van de Perre, llegó este jueves a Goma, en el noreste del país, para supervisar un eventual alto el fuego entre el Ejército congoleño y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

“Hoy llegué a Goma como parte del mandato de la Monusco y de los esfuerzos en curso para apoyar la puesta en funcionamiento del mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego", indicó Van de Perre en un comunicado compartido por la Monusco en su cuenta de la red social X.

El anuncio llegó después de que el Gobierno congoleño y el M23, que controla Goma (capital de la provincia de Kivu del Norte), alcanzasen el pasado día 2 un acuerdo de alto el fuego auspiciado por Catar en la ciudad de Uvira (este).

Además, se produjo solo unas horas después de que Angola, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana (UA), propusiese este miércoles otro alto el fuego entre ambos bandos.

Van de Perre busca así apoyar los preparativos de la supervisión y verificación del alto el fuego, en "estrecha coordinación" con la arquitectura establecida para el alto el fuego, incluido el EJVM+ (Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado Plus).

Esta visita supone un "importante paso operativo" tras la "prolongada interrupción" del acceso aéreo a la ciudad desde enero de 2025, una prohibición emitida por el Gobierno congoleño después de que el M23 tomase la urbe.

"El 26 de enero de 2025 estuve en el último avión que aterrizó en el aeropuerto de Goma. Hoy estoy en la primera aeronave que vuelve a aterrizar aquí. Espero que esto marque el inicio de la reapertura gradual del aeropuerto, en beneficio de la población", añadió Van de Perre.

La líder de la Misión se reunirá con contrapartes y actores relevantes para avanzar en los preparativos del mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego, en conformidad con la resolución 2808 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza a la Monusco a apoyar la implementación de un alto el fuego permanente.

El pasado diciembre, el M23 se retiró de la estratégica ciudad de Uvira (provincia de Kivu del Sur), situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU. EFE