Infografías del jueves 12 de febrero de 2026

EEUU TRUMP - La consultora estadounidense Gallup dejará de publicar datos de popularidad presidencial después de 88 años, según informó la compañía, en medio de quejas y amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por los resultados de sus encuestas.

PAPELES EPSTEIN - Cada día surgen más detalles sobre los documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein. Esto es lo que hay que saber sobre los millones de páginas en las que aparecen múltiples miembros de la élite mundial.

SAN VALENTÍN - Un 82 % de personas, en promedio en 29 países, se sienten satisfechas con su relación de pareja y un 60 % con su vida sexual, según una nueva encuesta de la consultora Ipsos sobre la satisfacción en el amor. Más de tres cuartas partes dice sentirse amado.

BALONCESTO NBA - La 75ª edición del NBA ‘All-Star’ se presenta con un nuevo formato en el que habrá tres equipos: dos de Estados Unidos, que reunirán a las principales leyendas y jugadores jóvenes, y uno combinado nombrado ‘Mundo’, el cual únicamente convoca a basquetbolistas extranjeros.

MLS VALORES - Con un valor de 1.450 millones de dólares el Inter de Miami es el club más valioso de la MLS, un aumento del 22 % respecto a 2025, según datos de Sportico. Con este crecimiento, el equipo sobrepasa a Los Angeles FC, líder del ránking en los últimos cuatro años.

MILÁN CORTINA 2026 - Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026. EFE

