Grecia no participará en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump para Gaza

Atenas, 12 feb (EFE).- El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, no participará el próximo 19 de febrero en la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a haber recibido una invitación.

Un portavoz del Ejecutivo griego afirmó este jueves que asistir a ese encuentro en Washington no está en la agenda del primer ministro, que sí se desplazará la semana que viene a Emiratos Árabes Unidos y a la India.

La semana pasada Washington envió una invitación oficial a Mitsotakis para participar en esa reunión, informó la prensa local.

Durante la cumbre de los líderes de la Unión Europea celebrada el pasado 22 de enero, Mitsotakis ya dudó de que esa Junta se ajuste al marco de las decisiones de las Naciones Unidas (ONU).

Mitsotakis propuso entonces a los países que ya habían confirmado su participación que se centren exclusivamente en Gaza y sólo durante el tiempo absolutamente necesario, y no en otros asuntos internacionales, ya que, opinó, eso podría conducir a la creación de una institución paralela que competiría con la ONU. EFE

