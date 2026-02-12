Gloria Camila elige una imagen inédita de su viaje a Venecia con Álvaro García para lanzar una poderosa reflexión

La reciente presencia de Gloria Camila en redes sociales se dio tras varios días de ausencia, periodo durante el cual enfrentó problemas de salud que llegaron a requerir atención médica. El medio Europa Press informó que su sobrina, Rocío Flores, expuso en programas televisivos que Gloria había experimentado un episodio de ansiedad que incluso provocó una pérdida parcial de visión en uno de sus ojos y la obligó a acudir al hospital. Este cuadro se presentó después de que la hija de José Ortega Cano fue protagonista de rumores relacionados con su vida sentimental, que incluyeron especulaciones sobre un triángulo amoroso.

Gloria Camila se refirió públicamente a estos episodios al reaparecer en el plató del programa ‘El tiempo justo’, donde explicó que la exposición mediática y los comentarios relacionados con sus relaciones personales sobrepasaron su capacidad de afrontamiento. Según publicó Europa Press, la hija del torero reconoció: “No está siendo mi mejor momento. Se ha hecho tanta bola que no lo he sabido gestionar emocional ni mentalmente”. En sus declaraciones, detalló que comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza acompañado de visión borrosa, consecuencias de lo que los médicos diagnosticaron como una cefalea tensional provocada por ansiedad.

El inicio de la polémica se remonta al viaje a Venecia que Gloria Camila realizó recientemente en compañía de Álvaro García, cantante al que se asoció como posible pareja de la colaboradora de televisión. El medio Europa Press mencionó que el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, figura anteriormente vinculada sentimentalmente con Gloria, se manifestó decepcionado al enterarse de esta escapada romántica y llegó a declarar sentirse utilizado por la hija de Ortega Cano. Estas declaraciones alimentaron la controversia y colocaron a Gloria en el centro de la atención mediática.

Tras la repercusión de este tema y el consiguiente desgaste personal, Gloria Camila optó por expresar públicamente la voluntad de no volver a hablar en los medios sobre Álvaro García ni Manuel Cortés. La propia colaboradora aseguró en el programa televisivo citado que había tomado esta decisión priorizando su bienestar, dadas las consecuencias físicas y emocionales que enfrentó tras la exposición pública de su vida privada.

Sin embargo, Gloria decidió en las últimas horas lanzar un mensaje desde sus redes sociales donde reivindica su derecho a gestionar su situación personal sin presiones externas. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, acompañó su reflexión con una fotografía inédita tomada en una góndola, durante el viaje a Venecia junto a Álvaro García. En ese mensaje, la hija de Ortega Cano escribió: “Déjenme sola con mi desmadre. No está mal si no me siento bien. Hay que entender que, a veces, pasa”. De este modo, apeló a la comprensión de sus seguidores y del público en general, defendiendo su espacio personal y la necesidad de respeto frente a los momentos complicados que atraviesa, enfatizando que “toda esta polémica la he superado”.

La situación describe un escenario en el que la vida privada de Gloria Camila se vio afectada por la exposición mediática y los comentarios constantes, según detalló Europa Press. A pesar del impacto emocional y físico de los acontecimientos, la colaboradora enfrentó públicamente la situación, tanto en televisión como en redes sociales, utilizando ambos espacios para solicitar comprensión y poner en valor la importancia de proteger su bienestar psicológico.

Europa Press también puntualizó que el origen del conflicto involucró rumores sobre una posible reconciliación de la hija de Ortega Cano con Manuel Cortés, que habrían surgido tras las imágenes difundidas de su viaje a Venecia con Álvaro García, generando así malestar en el cantante gaditano. Las declaraciones de los involucrados y la contundente respuesta de Gloria en la esfera digital evidencian cómo los acontecimientos de la vida personal de los personajes públicos pueden derivar en episodios de estrés y consecuencias de salud, especialmente cuando se convierten en temas recurrentes de atención mediática.

La reaparición de Gloria Camila, tanto en el medio televisivo como en internet, se da tras reconocer los límites de su resistencia ante la presión pública. Según Europa Press, la hija del torero priorizó en esta etapa su salud y el derecho a su espacio personal, buscando apartarse de los comentarios sobre sus relaciones para evitar nuevas crisis de ansiedad y los efectos derivados de la exposición mediática.