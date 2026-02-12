Estonia expulsa a un ruso sospechoso de haber reunido información para un ataque híbrido

Riga, 12 feb (EFE).- Estonia ha expulsado del país a un ciudadano ruso sospechoso de haber sido utilizado por Rusia para reunir información de inteligencia para preparar un ataque híbrido, informó este jueves el Servicio de Seguridad Interna estonio (KAPO).

En la red social X, KAPO indicó que la Policía ha expulsado a Andréi Zhuravlyov de Estonia.

Según esta fuente, "Rusia planeaba utilizarlo para recopilar información de inteligencia" y "esta acción forma parte de la preparación de un ataque híbrido".

El Servicio de Policía y Guardacostas de Estonia publicó en su página de Facebook que Zhuravlyov fue escoltado hasta la frontera rusa el miércoles por la noche y publicó una foto del hombre acompañado por dos policías estonios.

En los últimos años Estonia ha expulsado tanto a diplomáticos rusos como a ciudadanos rusos que viven en Estonia por presunto espionaje u otras actividades subversivas.

En abril pasado, Estonia expulsó al jefe ruso de un club de artes marciales condenado por justificar crímenes de guerra rusos en publicaciones en línea y, anteriormente, había expulsado al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa en este país báltico miembro de la OTAN. EFE