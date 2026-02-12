Agencias

Estonia expulsa a un ruso sospechoso de haber reunido información para un ataque híbrido

Guardar

Riga, 12 feb (EFE).- Estonia ha expulsado del país a un ciudadano ruso sospechoso de haber sido utilizado por Rusia para reunir información de inteligencia para preparar un ataque híbrido, informó este jueves el Servicio de Seguridad Interna estonio (KAPO).

En la red social X, KAPO indicó que la Policía ha expulsado a Andréi Zhuravlyov de Estonia.

Según esta fuente, "Rusia planeaba utilizarlo para recopilar información de inteligencia" y "esta acción forma parte de la preparación de un ataque híbrido".

El Servicio de Policía y Guardacostas de Estonia publicó en su página de Facebook que Zhuravlyov fue escoltado hasta la frontera rusa el miércoles por la noche y publicó una foto del hombre acompañado por dos policías estonios.

En los últimos años Estonia ha expulsado tanto a diplomáticos rusos como a ciudadanos rusos que viven en Estonia por presunto espionaje u otras actividades subversivas.

En abril pasado, Estonia expulsó al jefe ruso de un club de artes marciales condenado por justificar crímenes de guerra rusos en publicaciones en línea y, anteriormente, había expulsado al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa en este país báltico miembro de la OTAN. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

De bombero en Venezuela a rescatista en República Dominicana, la historia de Thony López

Infobae

VÍDEO: El Rey sube la asignación de la Familia Real y los altos cargos de la Casa un 1,5% en 2026

El presupuesto de la Casa del Rey para 2026 mantiene el mismo importe global que años anteriores, aunque se incrementa la retribución de quienes la integran siguiendo la subida aplicada a empleados públicos, según ha informado Zarzuela

VÍDEO: El Rey sube la

Antigua empresa danesa donó 7,7 millones de dólares a ejército ruso tras ser nacionalizada

Infobae

Planas defiende la "oportunidad" de Mercosur: "Tenemos los instrumentos para vender pero también para protegernos"

Luis Planas asegura que la colaboración entre la Unión Europea y los países sudamericanos abre nuevas perspectivas para la agricultura nacional, remarcando el respaldo institucional y el establecimiento de controles estrictos para garantizar competitividad sin descuidar la protección de los intereses locales

Planas defiende la "oportunidad" de

Karina Sainz publica 'Nazarena', una obra ambientada en Venezuela: "Delcy Rodríguez es parte de un engranaje de tortura"

Karina Sainz publica 'Nazarena', una