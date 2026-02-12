El turismo internacional en México creció un 12,3 % en diciembre de 2025

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- México, el sexto país más visitado del mundo, recibió en diciembre pasado un 12,3 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron poco más de 10,13 millones de turistas extranjeros en el último mes de 2025, comparado con los poco más de nueve millones del mismo período del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

Los turistas internacionales que ingresaron por vía aérea fueron el 79,2 % del total de las entradas.

Mientras los que llegaron por vía terrestre fueron 673.132, que representaron un 20,8 %, un aumento de 6,1 % en relación con el mismo mes de 2024.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

En diciembre pasado, el gasto total de los turistas internacionales creció un 0,5 % interanual al pasar de 3.423 millones de dólares en diciembre de 2024 a 3.441 millones de dólares en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo un 7,7 %, pues fue de 659,37 dólares en diciembre comparado con los 714,75 dólares del último mes de 2024.

El egreso de divisas por viajeros internacionales ascendió a 976 millones de dólares, de los cuales 93,5 % del gasto correspondió a turistas provenientes del extranjero y 6,5 % a los fronterizos, que pernoctan o no en el país.

A pesar de su sexto puesto mundial como país más visitado, según el Gobierno y empresarios con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se fijó como meta situarse entre los cinco primeros. EFE