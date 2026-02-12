El Reino Unido anuncia nueva ayuda militar a Ucrania, por más de 500 millones de libras

Bruselas, 12 feb (EFE).- El Reino Unido anunció este jueves otro paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de más de 500 millones de libras (574,1 millones de euros), tanto a través de la iniciativa conjunta de la OTAN para comprar armamento estadounidense (PURL) como en apoyo bilateral.

“Me complace confirmar un nuevo paquete de 500 millones de libras para la defensa aérea, que incluye 150 millones de libras (172,2 millones de euros) para PURL, con el fin de ayudar a los ucranianos a defenderse de los implacables ataques con drones y misiles de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, indicó el secretario británico de Defensa, John Healey, quien hoy participa en una reunión de ministros aliados del ramo.

El Gobierno británico confirmó en un comunicado que es la primera vez que el país participa en la iniciativa PURL, para enviar interceptores de defensa aérea estadounidenses a Ucrania.

Además, otros 390 millones de libras (447,8 millones de euros) se invertirán en entregar a Ucrania 1.000 misiles ligeros polivalentes adicionales fabricados en el Reino Unido, a través de un acuerdo bilateral.

Ese pacto está basado en la profundización de la colaboración entre la industria británica y la ucraniana para transferir la producción y el apoyo de los lanzadores Rapid Ranger y sus vehículos de mando y control a Ucrania.

En los próximos meses, el Reino Unido también entregará 1.200 misiles de defensa aérea adicionales y 200.000 cartuchos de munición de artillería a través del Consorcio de Defensa Aérea.

Además, Healey copreside hoy -junto a su homólogo alemán, Boris Pistorius- la 33 sesión del Grupo de Contacto de apoyo a Ucrania, formado por medio centenar de países, al término de la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la organización.

Los aliados de Ucrania debatirán las principales necesidades militares del país para 2026, compartirán información sobre la situación en el campo de batalla, planificarán las entregas de equipamiento e identificarán las carencias que deben subsanarse.

El Reino Unido empezó a codirigir el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania con Alemania, así como la Coalición de Voluntarios con Francia, el año pasado.