El nuevo primer ministro búlgaro admite que "nadie confía en nadie" ante nuevos comicios

Varna (Bulgaria), 12 feb (EFE).- El exvicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), Andrey Gyurov, ha asumido este jueves el cargo de primer ministro con la tarea de organizar nuevas elecciones anticipadas en abril, las octavas en menos de tres años.

"La situación no es normal. Es una situación en la que nadie confía en nadie. Usted me da su confianza. Abordaré la tarea con sensatez y responsabilidad", respondió Gyurov hoy, durante la ceremonia de jura del cargo, al nombramiento por parte de la presidenta del país, Iliana Yotova.

Antes de que Gyurov aceptara, cuatro altos cargos del país habían rechazado la oferta de la jefa del Estado para ocuparse de formar Gobierno.

Gyurov fue nombrado vicegobernador del banco nacional en 2023, pero un año después fue destituido al considerar la Comisión Anticorrupción que no podía ejercer el puesto porque aún era miembro de las directivas de algunas empresas.

El ahora primer ministro apeló esa destitución y desde entonces ha estado en excedencia sin sueldo.

Bulgaria atraviesa desde hace años una profunda crisis política con una sucesión de Gobiernos muy inestables con débiles mayorías parlamentarias, debido a la desconfianza entre los diferentes partidos y bloques y a la falta de entendimiento en temas como la lucha contra la corrupción o las relaciones con Rusia.

El anterior primer ministro, Rosen Zhelyazkov, del partido populista GERB, lideró un complicado tripartito junto con el Partido Socialista Búlgaro y el partido antisistema ITN que estuvo apenas un año en el poder antes de dimitir el pasado 11 de diciembre.

La renuncia llegó ante la fuerte presión de manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y la oligarquía política.

La crisis institucional se agravó al dimitir un mes después el anterior presidente, Rumen Radev, para poder participar en las próximas elecciones parlamentarias.

Gyurov tiene ahora siete días para elegir a los miembros de su Ejecutivo, que no necesitará el visto bueno del Parlamento, sino sólo de la jefa del Estado.

El nuevo primer ministro vivió en EEUU en la década de 1990 y se graduó allí en Económicas. Luego fue profesor en la Universidad de Viena y regresó en 2008 a Bulgaria, donde siguió dedicándose a la docencia antes de entrar en política.

Bulgaria, uno de los países más pobres de la Unión Europea, es desde enero pasado miembro de la zona euro.EFE