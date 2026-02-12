El mayor festival de música de Suiza generará la mitad de su energía con paneles solares

Ginebra, 12 feb (EFE).- El Paléo Festival, el mayor festival de música al aire libre de Suiza, generará la mitad de su propia energía con una granja de placas solares, anunciaron este jueves los organizadores del evento.

Este popular festival, que este año se celebrará del 21 al 26 de julio en la ciudad de Nyon, prevé generar hasta 108.000 kilovatios-hora de energía gracias a una instalación de 261 paneles fotovoltaicos situados en un terreno de 470 metros cuadrados al lado del festival.

Esta energía equivaldría a ocho veces la electricidad necesaria para el escenario principal para los seis días de festival, a 12 viajes alrededor del mundo en coche eléctrico o al consumo diario de una población de 8.500 habitantes, ejemplificó la organización.

La otra mitad de la electricidad necesaria para sostener el evento provendrá de una mezcla de energías verdes, como se viene haciendo desde 2006.

Además, en caso de excedente se prevé abastecer a los alrededores (residentes, granjeros y pequeñas y medianas empresas) con este circuito de energía local.

El proyecto de la granja solar nació en 2023 en colaboración con la empresa suiza OptimalGo, hasta ser completamente operativo en enero de este año.

Es el último proyecto verde del festival, tras la implantación de vajilla reutilizable en 2024 y de los puntos de lavado de utensilios y vasos en 2025.

Además, el Paléo Festival planea hacer una evaluación de su huella de carbono el año que viene, en su edición número 50.

El verano pasado, 250.000 personas asistieron al festival y 8.000 acamparon allí en un encuentro que ofreció más de 200 conciertos y otras actividades. EFE