El líder opositor de Barbados renuncia a la dirección de su partido tras derrota electoral

Bridgetown, 12 feb (EFE).- El líder opositor de Barbados, Ralph Thorne, dimitió este jueves de la presidencia del Partido Laborista Democrático (DLP, en inglés) tras sufrir una contundente derrota en las elecciones generales.

El DLP no obtuvo ningún escaño en los comicios de ayer, al igual que en las anteriores dos citas electorales, ganadas por el Partido Laborista de Barbados (BLP), de la primera ministra Mia Mottley.

Thorne reconoció que, si bien el resultado fue "muy decepcionante", el partido, con 70 años de historia, se mantuvo "ingenioso" y se reconstruirá sin él al mando.

"Quiero decir que el partido resurgió tras las evidentes dificultades de hace dos años. Regresamos y luchamos juntos. Estábamos unidos y el pueblo de Barbados lo comprende", dijo a la prensa en la sede del DLP.

El hasta ahora presidente del partido afirmó que es "el momento de ceder el testigo a otras personas" y que está seguro de que "surgirá un nuevo líder con el tiempo".

"Luchamos con valentía, terminamos el camino, mantuvimos la fe y seguimos adelante. Este partido avanza con la convicción de que lo que hacemos está bien hecho y su labor debe continuar", concluyó.

Thorne, quien ganó el escaño de la circunscripción de Christ Church South con una candidatura del BLP en las elecciones de 2022, se retiró del partido gobernante en 2024 para convertirse en líder de la oposición.

Antes del anuncio de Thorne, el profesor universitario y expresidente del DLP, Ronnie Yearwood, comentó que el electorado ha enviado otro "mensaje claro" al partido y que este debe "emprender una reforma".

Tras la victoria, Mottley dijo ante sus seguidores en la capital, Bridgetown, que su nuevo gabinete juramentará el próximo 16 de febrero y que la primera sesión parlamentaria se llevará a cabo el día 20 de este mes.

Mottley, la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados, ha liderado al BLP en tres triunfos consecutivos y sin precedentes, al lograr los 30 escaños del Parlamento.

"No vinimos a ocupar cargos públicos, vinimos a mejorar Barbados y sus vidas", declaró tras conocer la victoria, señalando que los barbadenses también deben asumir la responsabilidad de la transformación del país y unirse para afrontar los desafíos locales y geopolíticos.

Colonia británica hasta su independencia en 1966, Barbados se convirtió en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, gracias al impulso de entre otros Mottley. EFE