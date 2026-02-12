El Consejo de Europa premiará con 50.000 euros a series de coproducción europea

París, 12 feb (EFE).- El Consejo de Europa lanzará este jueves el Premio Europeo al Desarrollo de Series, valorado en 50.000 euros, para las coproducciones europeas, incluidas las colaboraciones con productores individuales de contenido o 'streamers'.

En un comunicado emitido este miércoles, el Consejo de Europa aseguró que el premio, organizado en colaboración con la Unión Europea de Radio-Televisión (UER), busca "apoyar a las series de televisión europeas de una gran calidad realizadas en coproducción internacional".

El Premio Europeo al Desarrollo de Series tiene como objetivo fomentar las series europeas independientes, reforzar la coproducción transfronteriza, promover la colaboración entre los productores y los medios de comunicación de servicio público y apoyar las series de calidad que presenten un gran interés desde el punto de vista europeo y democrático, añadió la organización paneuropea.

Además, no excluye "la implicación de distribuidores privados" o 'streamers', que podrán participar en la producción siempre que se cumpla con todos los requisitos de la convocatoria.

La iniciativa estará abierta a productores audiovisuales asentados en cualquiera de los miembros del Consejo de Europa, entre los que se cuenta España.

Las productoras interesadas deberán presentar proyectos de series de ficción dirigidas a mayores de 16 años, de entre 3 y 10 capítulos y que no superen los 600 minutos de duración total.

Además, los candidatos deberán "demostrar claramente su intención de estructurar el proyecto en coproducción internacional" con "al menos otra productora establecida en un Estado miembro" del Consejo de Europa y con "al menos otro proveedor de servicios audiovisuales miembro del UER".

El proceso de presentación de candidaturas se cerrará el próximo 18 de marzo para ser evaluadas por un "grupo de expertos de ficción televisiva del UER", que preseleccionará cinco proyectos entre el 27 de marzo y el 8 de mayo.

Posteriormente, los proyectos preseleccionados deberán presentar sus propuestas ante un comité, que escogerá el proyecto ganador del premio y decidirá si concederle los 50.000 euros o, potencialmente, repartirlos con alguno de los finalistas.EFE