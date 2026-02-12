Crece la delincuencia juvenil en Rusia en el cuarto año de la guerra

Moscú, 12 feb (EFE).- La delincuencia juvenil en Rusia aumentó un 5 % en 2025 en comparación con el año anterior, informa el medio Takie Delá, que cita un informe del Ministerio de Interior ruso.

El número de los delincuentes menores detenidos el año pasado se situó en 22.200 personas. La última vez que el índice de la delincuencia juvenil aumentó fue en 2015.

Según datos del Tribunal Supremo correspondientes al primer semestre de 2025, los menores estuvieron involucrados con mayor frecuencia en casos penales de hurto, robo y fraude.

Los casos relacionados con drogas están en el segundo lugar, seguidos de los delitos contra la vida y la salud.

Los crímenes de carácter terrorista y extremista ocuparon el cuarto lugar.

De acuerdo con Kiril Titaev, profesor de ciencias sociales y experto en el sistema policial ruso, el aumento de la delincuencia juvenil se debe a un significativo aumento del número de menores de 14 a 17 años entre la población rusa en comparación con su porcentaje hace 10 años.

Sin embargo, otros expertos no creen que el incremento de la delincuencia juvenil se deba solo a la demografía.

Tatiana Tishchenko, directora del centro 'Padres por un Mundo sin Delincuencia, Violencia y Drogas', asegura que "no se trata de un cambio cuantitativo, sino cualitativo".

"El entorno en el que viven los adolescentes y sus formas de relacionarse han cambiado", explica en alusión a la guerra en Ucrania que ha creado un contexto de la normalización de la violencia en la sociedad.

Coincide con ella el sociólogo Iskander Yasféev, quien asegura que en la mayoría de los países implicados en una guerra "la violencia ha aumentado durante y después" del conflicto.

En lo que va de año al menos cinco menores han protagonizado asaltos violentos contra escuelas o centros educativos. EFE