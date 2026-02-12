Congreso de Perú logra firmas para pleno extraordinario que debatirá destitución de Jerí

Lima, 12 sep (EFE).- El Congreso de Perú reunió este jueves las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción para destituir al presidente interino, José Jerí, quien ejerce como jefe de Estado desde octubre pasado en su condición de presidente del Parlamento, tras la destitución de Dina Boluarte.

La iniciativa avanza en medio de varias mociones de censura contra Jerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarias tras reuniones en el Palacio de Gobierno. Aunque el Legislativo está en receso hasta marzo, la ley permite citar un pleno extraordinario con la firma de 78 congresistas, requisito que —según legisladores— ya fue cumplido.