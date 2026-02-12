Condenan por torturas a 20 y 25 años de cárcel a tres expolicías de la dictadura paraguaya

Asunción, 12 feb (EFE).- La Justicia de Paraguay condenó este jueves a tres expolicías por su implicación en la tortura a un preso político de la dictadura de Alfredo Stroessner, que gobernó el país suramericano entre 1954 y 1989.

Los sentenciados, de acuerdo con el tribunal, son los expolicías Manuel Alcaraz, Eusebio Torres y Fortunato Laspina, condenados a 20 años de cárcel el primero y a 25 los dos restantes, como responsables de los vejámenes y torturas que sufrió en 1976 el antiguo preso político Domingo Rolón, quien falleció en 2024 sin ver que se hiciera justicia en su caso.

Los condenados cumplirán sentencias domiciliarias por sus avanzadas edades, adelantó el juez de la causa, Juan Pablo Mendoza.

"Estamos conformes", dijo entre lágrimas María Delgado, viuda de Rolón, tras escuchar la histórica decisión.

Domingo Rolón, que para 1976 pertenecía a las Ligas Agrarias -un movimiento campesino que perseguía democratizar el acceso a la tierra en Paraguay- se trasladó hacia Argentina para huir de la represión de la dictadura.

Pero en 1976 fue detenido en ese país y llevado por la fuerza a Paraguay, donde fue recluido en los calabozos del temido Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción, la capital del país.

Allí, y siempre según la acusación, Alcaraz, Torres y Laspina torturaron a Rolón, le causaron heridas con un látigo de alambre y lo sumergieron en una piscina de aguas servidas.

Torres, de 89 años, fue sentenciado en 2025 a 30 años de prisión por otro caso de torturas en la época ‘Stronista’.

"Estoy realmente muy conforme con la condena", dijo la fiscal acusadora, Sonia Sanguinés.

"Este es un juicio emblemático, donde podemos tener la certeza de que en Paraguay la tortura, como lo dice la ley, es imprescriptible. Se puede luchar hasta el final para tener una sentencia justa, que es lo que creo que después de este largo proceso pudimos obtener", agregó.

La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas. EFE